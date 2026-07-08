港鐵：上半年錄233宗扶手電梯意外　六成涉行走時失平衡等

港鐵車務營運及本地鐵路副總監李婉玲在活動啟動禮表示，港鐵每年平均發生約500多宗有乘客受傷的扶手電梯意外，約一半涉及長者，今年上半年錄得233宗，其中六成是與乘客在扶手電梯上行走導致失平衡、被他人碰撞或及携帶大型物件有關。港鐵分享意外案例影片，包括有乘客攜帶嬰兒車時未使用升降機、使用買餸車時失平衡跌倒波及後方乘客、乘客禮讓他人通行時失足向後跌倒引發意外。

港鐵今日舉行2026年度扶手電梯安全運動啟動禮，推出全新宣傳短片，即日起在各大社交平台及車站内播出，繼續向市民推廣使用扶手電梯時要緊握扶手、左右企穩，帶大型行李時要搭𨋢等安全知識。

一半涉及長者 調慢部分扶手電梯速度

李婉玲表示，港鐵近年利用大數據鎖定意外發生頻率較高的車站，以加強宣傳。由前年起，在個別鄰近建築地盤的車站扶手電梯安裝鏡頭，監察有否螺絲或碎片等物件掉落在扶手電梯邊緣，一旦發現會發出警報，通知站長即時處理。另外，因應長者使用扶手電梯方面需時較多時間，或較易失平衡，港鐵近年已調慢部分扶手電梯的速度，初步已見成效。

李婉玲表示，港鐵隨後將會安排安全大使在車站進行推廣，她再次呼籲乘客及長者，乘搭扶手電梯時要站穩，若携帶大型行李、嬰兒車或身體不適，應乘搭升降機。