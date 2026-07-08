政府審慎考慮青年首置免息貸款　何永賢：憂未具負擔能力者入市

立法會選委界議員莊家彬今日（8日）表示，有意見指將居屋白表最低首期降至5%，與綠表看齊，可減輕青年首次置業的成本負擔，關注政府會否研究針對青年人推出首次置業免息貸款先導計劃，協助他們上樓。房屋局局長何永賢回應，居屋現行定價是根據中低收入非業主住戶家庭的可負擔能力計算，如進一步降低白表申請者首期要求，或為首置青年提供首期免息貸款計劃，可能令未具足夠負擔能力人士貿然入市，故需審慎處理。
何永賢表示在政府不懈努力之下，公營房屋包括出租公屋和資助出售房屋供應已扭轉「頭輕尾重」情況。連同簡易公屋在內，未來五年的預計總體公營房屋供應量有196,000個單位。至於資助出售單位由今年3月底起計，未來五年房委會、房協將會提供大約60,000個資助出售單位，較本屆政府上任時的五年期相比，居屋單位的供應比當時預計大幅增加55%。
她指不少青年人努力工作和儲蓄，逐步向上流動，資助出售單位是他們可以負擔的選擇，提及居屋買家大約有50%為40歲以下的青年，隨着未來供應增加，當局預計將會有超過30,000個青年家庭可以受惠。
現有措施已大減首期開支
何永賢指，「居屋2025」有五個新居屋發展項目，提供接近7,000個單位出售，售價介乎150萬到480萬。假設單位售價為280萬，白表買家只需要支付樓價一成做首期就可以置業，每月供款為11,300元，相信不少青年可以負擔，房委會亦會為買家提供按揭貸款保證，便利買家拿到按揭貸款。此外，房委會由「居屋2024」開始推行家有初生優先選樓計劃，相信受惠的大部分為年輕家庭，至今已經有超過800個家有初生家庭成功購買一手資助出售單位。
何永賢指一籃子政策措施已經能夠大大減低青年置業首期和相關開支，居屋現行定價是根據中低收入非業主住戶家庭的可負擔能力計算，如果再進一步降低白表申請者首期要求，或為首置青年提供首期免息貸款計劃，要注意有意置業青年可能面對風險，會否令到未具足夠負擔能力嘅人士，尤其是青年人貿然入市，增加日後供款壓力，故政府需要小心留意相關情況審慎處理。