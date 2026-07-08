政府審慎考慮青年首置免息貸款　何永賢：憂未具負擔能力者入市

房屋局局長何永賢回應，居屋現行定價是根據中低收入非業主住戶家庭的可負擔能力計算，如進一步降低白表申請者首期要求，或為首置青年提供首期免息貸款計劃，可能令未具足夠負擔能力人士貿然入市，故需審慎處理。(資料圖片)

立法會選委界議員莊家彬今日（8日）表示，有意見指將居屋白表最低首期降至5%，與綠表看齊，可減輕青年首次置業的成本負擔，關注政府會否研究針對青年人推出首次置業免息貸款先導計劃，協助他們上樓。房屋局局長何永賢回應，居屋現行定價是根據中低收入非業主住戶家庭的可負擔能力計算，如進一步降低白表申請者首期要求，或為首置青年提供首期免息貸款計劃，可能令未具足夠負擔能力人士貿然入市，故需審慎處理。

何永賢表示在政府不懈努力之下，公營房屋包括出租公屋和資助出售房屋供應已扭轉「頭輕尾重」情況。連同簡易公屋在內，未來五年的預計總體公營房屋供應量有196,000個單位。至於資助出售單位由今年3月底起計，未來五年房委會、房協將會提供大約60,000個資助出售單位，較本屆政府上任時的五年期相比，居屋單位的供應比當時預計大幅增加55%。

她指不少青年人努力工作和儲蓄，逐步向上流動，資助出售單位是他們可以負擔的選擇，提及居屋買家大約有50%為40歲以下的青年，隨着未來供應增加，當局預計將會有超過30,000個青年家庭可以受惠。