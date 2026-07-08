KOL女實習醫生Angel被炒 盧寵茂：近5年3實習醫生涉行為不檢等離職

明愛醫院KOL女實習醫生「Angel」被揭工作時連串行為不當，遭醫院管理局解僱，並因違規瀏覽屯門醫院的病人紀錄，被警方以「不誠實取用電腦」罪拘捕，引起公眾關注醫生操守問題。立法會今日（8日）討論醫生專業操守的規管，醫衞局局長盧寵茂指，過去5年內共有三個實習醫生因為工作表現欠佳、行為不檢又或者刑事罪行，未能完成實習。

盧寵茂表示過去5年，即2021/22年度至2025/26年度期間，醫管局每年度錄得12至35宗實習和駐院醫生，因工作表現欠佳或者違反專業操守而被紀律處分的個案，5年內共有3名實習醫生因為工作表現欠佳、行為不檢又或者刑事罪行，未能完成實習，從而無法註冊成為醫生；另有10位實習醫生以個人原因辭職。他指，上述個案與4200個實習醫生和註冊醫生比較，佔比較低。

提出口頭質詢的選委界議員何敬康亦關注，醫管局有否恆常機制，監察其臨床醫療管理系統的查閱紀錄，並就異常查閱行為設立內部通報機制。醫管局對於臨床醫療管理系統的使用是由五大層面嚴格把關，所有員工必須先完成私隱培訓課程，方可申請開通系統帳戶。帳戶申請須經部門主管審批。系統按使用者的工作需要，分配不同的功能權限。系統會保存存取紀錄，確保每一項操作均可追溯。當使用者試圖進入限制存取資料區時，系統會提示並強制要求輸入查閱原因，並提醒該次存取行為將接受審核，醫管局會定期檢視系統帳戶、用戶權限及使用紀錄，並透過早期事故通報及人事通報機制，及時接收異常提示個案，醫管局持續加強系統保安措施確保所有資料的保密性及安全性。