動漫節2026｜7.24開鑼門票加價五蚊　新設直達Hall 3門票　續採單向分流不設回流

一年一度的動漫盛事「香港動漫電玩節」將於月底舉行，今年活動規模擴展至歷年之最，首次拓展至橫跨三個館，新增兩個全新展區，並匯集世界各地的潮流與懷舊玩具、珍稀Figure。大會今年設8種門票，新設直達Hall 3的「Hall 3門票」票類；一般全票和小童全票均加價5元，攝影師入場入場證則加價至220元，大會表示，加價新票類盼照顧不同類型人士。 第27屆香港動漫電玩節將於7月24日至28日在香港會議展覽中心舉行。展覽每日上午10時至晚上9時開放，最後一天則提前至晚上8時閉館。活動採取分流措施，公眾進入展館後將依次前往Hall 1、Hall 3及Hall 5並離場，各館均不可回流。

今屆活動匯聚201個參展商及689位個人參展商，除了推出一系列限量版精品，如《蜘蛛俠：英雄重生》1:6比例珍藏人偶及無敵鐵金剛凱撒SKL合金模型外，現場亦有各類備受矚目的角色遊戲卡牌。 增設「發掘島」及「 ComixPop 」展區 ​大會今年增設「發掘島」及「ComixPop」兩大主題展區。「發掘島」匯集世界各地的潮流懷舊玩具、珍貴漫畫手稿及珍稀人型Figure，並邀請導演彭順展出其50至80年代的珍藏玩具。至於「ComixPop」展區，則集結近40位本地漫畫界殿堂級大師，包括獲獎漫畫家曹志豪，現場將展示新書、原創周邊及漫畫原稿，並設有「漫畫藝廊」及互動環節，供書迷參與。

人氣聲優現身​ 同人祭會同場舉行 ​場內舞台活動同樣精彩，海外嘉賓陣容強大，包括超人氣虛擬偶像組合hololive Vtuber「獅白牡丹」與「角卷綿芽」，以及多位人氣日本聲優如上坂堇、河西健吾、梶原岳人等。此外，「創天綜合同人祭」及「香港世界同人祭」亦會同場舉行，共邀請77個海外組織參展，同人攤位數目增至621個。 現有票種加價 ​​票務方面，大會今年共推出8種門票，新增3款票類，可直達Hall 3的「Hall 3門票」(30元)。與此同時，部分現有票種作出價格調整，「ACGHK全票」及「Cosplayer登記證」分別加價至50元；小童全票亦加價5元至25元；攝影師入場證則由過往的200元上調至220元；至於快線門票售價則維持150元不變。

大部分門票現已於ACGHK App等平台發售，實體「ACGHK全票」將於7月10日起在指定便利店預售，現場售票處僅提供旅客門票購買。

梁中本：動漫節票價屬全球最低 大會行政總裁梁中本表示，擴充活動規模和實施單向分流的原意在於改善人流管理並避免觀眾在大熱天長時間等候；他相信，大會今年推出「動漫節快線門票」及可直達Hall 3的「Hall 3門票」，可以分流入場人潮並縮短輪候時間。 談到票價調整，梁中本解釋，鑑於整體營運成本高昂，加上香港各項物價上漲，大會被迫微調票價，但強調「動漫節係全球同類展覽中票價相對低」。此外，面對參展者對Cosplay及攝影名額的需求，大會亦因應場地擴充而相應增加相關名額，以盡量滿足不同族群的要求。

他亦提到，目前動漫節每年吸引約一萬多名旅客專程入場，並期望政府能持續提供資源，支持動漫節繼續作為集中展示香港本地動漫創作實力的核心平台，凝聚本地創意力量。