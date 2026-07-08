廉署：宏福苑大火後涉樓宇維修貪污投訴增　增資源打擊圍標

廉政公署今日（8日）發表新一份年報，去年接獲1,780宗貪污投訴，不包括選舉投訴，較2024年減少14%，當中具名投訴維持約七成，反映市民信任廉署，而去年發布的廉政公署周年民意調查中，98.7%受訪市民表示在過去一年沒有親身遇過貪污，與過去十多年的調查結果一致。廉署稱定必主動對接國家「十五五」規劃建議的反腐敗工作，全面配合香港第一個五年規劃，繼續高效推進反貪，為國家及香港開拓新里程。

去年接1780宗貪污投訴 按年跌14%

廉署指，大埔宏福苑火災後，市民更關注涉及樓宇管理及維修的問題，相關貪污投訴因而增加，廉署指已增撥資源，重點處理有關案件，並會繼續與相關政府部門及監管機構合作，打擊樓宇維修工程中可能涉及的貪污圍標及其他不法行為。廉署又會採取及早干預行動，提醒業主在判授合約時的貪污圍標風險，堵截潛在違法活動，保障業主權益。