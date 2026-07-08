男女攜4行李箱超出限制被拒乘龍運巴士　「聲大夾惡」揚言投訴車長

有不值所為的乘客在社交平台Threads發文指：「兩個人攞四隻喼上E42仲聲大夾惡話要投訴車長。尤其是藍衫呢位巴渣婆問完車長number仲話要埋全名，冇錢唔好學人去旅行！A41兩個人$50都唔使都要慳。」

有乘客同樣不知道規定

有眼利的網民發現兩人的行李箱掛上國泰航空商務艙行李牌，叫兩人有錢不如直接坐的士。不過，有網民同樣不知道會超出限制﹕「其實龍運巴士宣傳不足，之前我帶一個大喼一個小喼坐E車，才知不可以。我問過好多朋友都冇人知道，有時不是特登貪平。最後我要俾二個人的錢，司機才俾我上。」

根據龍運巴士乘客須知，乘客嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性的物件上車。該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。「A」線及「NA」線的乘客可攜帶一件體積不超過71x56x26厘米(28x22x10 吋)的行李，及一件體積不超過56x36x23厘米(22x14x9吋)的手提行李登車。「E」線、「N」線、「R」線、「S」線及「X」線的乘客可攜帶一件體積不超過71x56x26厘米(28x22x10吋)的行李登車。