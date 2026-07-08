中西區公廁衞生逐個捉　今年巡查無公廁獲評滿分

民建聯今日舉行發布會，指今年5月走訪了中西區55間男廁及53間女廁。相對去年巡查區內公廁的結果，民建聯認為今年整體公廁衞生下跌。以男廁104分為滿分，女廁100分為滿分來計算，有8間男廁及7間女廁獲評90分或以上，集中在石塘咀、西營盤、上環、中環及金鐘半山一帶。最高分的男廁位於香港公園室內運動場公廁，及西營盤海濱公園 ，獲得98分。最高分的女廁就位於石塘咀市政大廈公廁，及水街公廁及浴室，獲96分。相比去年巡查有10間以上公廁獲滿分，今年巡查沒有公廁獲評滿分。

對比中區及西區的公廁質素，民建聯認為中區公共男廁優於西區公廁男廁，而公共女廁方面則是西區優勝。中區公共男廁及女廁平均分為72.97及76.63；而西區公共男廁及女廁平均分則為68.11及81。綜合整個中西區而言，評分最低的男廁及女廁是卑路乍灣海濱長廊公廁，男廁只有36分，而女廁只有46分。該公廁除了存在地面骯髒、濕滑和有異味的問題之餘，公廁內亦沒有廁紙及抹手紙，以及無清潔更表。

逾一半公廁無抹手紙

巡查發現超過40%的公廁及廁格存在地面濕滑問題。民建聯發現逾一半公廁沒有抹手紙，市民洗手後無法擦乾雙手，導致洗手台附近地面滿佈水滴，地板因而濕滑。另外，只有17間男廁及16間女廁有清潔人員更表，超過70%公廁無張貼清潔更表。當中有公廁即使有清潔更表，但清潔人員並無填寫。

就調查結果，民建聯建議政府部門加強巡查公廁、加強監管外判承建商、運用科技優化公廁清潔更表制度，例如安裝及使用電子打卡器；在所有廁格安裝酒精消毒液及全面更新自動沖廁功能；在區內所有公廁安裝抹手紙機，以減少地板濕滑的情況；在區內所有公廁安裝電子資訊屏，顯示公廁內的可用廁格、尿兜等資訊。