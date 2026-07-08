颱風巴威｜港航取消周五六往返台北、沖繩航班　一文睇清國泰/港航/快運/大灣區航空最新安排

天文台指出，超強颱風「巴威」目前集結在台北東南約1540公里處，並正以時速約18公里向西或西北偏西移動，橫過西北太平洋；預料巴威將於未來一兩日內移向台灣以東海域，隨後趨近華東沿岸。受巴威逼近影響，本港多間航空公司已宣布調整往返台北、高雄及沖繩的航班安排。以下為《am730》整合各大航班最新資訊。
國泰航空表示，由於超級颱風巴威逼近台北及高雄，現豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，讓乘客可以更靈活調整行程。國泰提醒，若選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。至於受影響航班如下：
往返／途經航班
出票日期
原定旅遊日期
更改機票截止日期
旅程完成日期
往返台北 (TPE)/高雄(KHH) 的航班
2026年7月8日或之前
2026年7月9日至12日
必須在2026年7月12日或之前更改機票
2026年8月31日
國泰航空提醒向受影響乘客發出重新預訂機票的特別安排：'
機票由國泰航空發出（機票號碼以 160 開頭）。
可選擇新的出發日期，但必須在2026年8月31日或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。
此安排不適用於已全額或部分退款的機票。
國泰將繼續密切留意相關天氣預報。如航班最終取消，將盡力安排乘客乘搭下一班最早的航班，並提供額外的選項以協助妥善規劃行程。
香港航空取消多班沖繩及台北往返香港的航班
香港航空亦有就颱風巴威取消多個航班，受影響之航班如下：
日期
航班編號
航線
狀態
7月10日
HX676
香港至沖繩
取消
HX679
沖繩至香港
取消
7月11日
HX252
香港至台北
取消
HX253
台北至香港
取消
HX254
香港至台北
取消
HX255
台北至香港
取消
HX260
香港至台北
取消
HX261
台北至香港
取消
HX282
香港至台北
取消
HX283
台北至香港
取消
另有部份香港航空航班改期：
日期
航班編號
航線
更改後航班編號
起飛時間*
到達時間*
7月10日
HX658
香港至沖繩
HX658D
7月11日/1230
7月11日/1620
HX659
沖繩至香港
HX659D
7月11日/1720
7月11日/1910
豁免受影響航班之重新訂位/更改航點/退票手續費
香港航空表示，已豁免受影響航班之重新訂位/更改航點/退票的手續費用，此措施僅適用於已獲取確認機位之機票。乘客可透過網站「特別票務安排」提交申請。經由旅行社訂票或旅行團乘客，請聯繫相關旅行社查詢票務事宜。
香港航空提醒，旅客前往機場前，請於香港航空網站查看「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢。
香港快運：推出特別票務政策
香港快運表示，受超級颱風巴威影響，部份航班將會取消，已通知受影響的乘客有關航班變動的資訊，並提供適切的協助，以便旅客及早安排行程更改。受影響乘客可按電郵通知或使用以下連結了解航班改期詳情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login 。
日期
航班編號
航線
狀態
7月10日
UO842
往返香港及沖繩
取消
7月10日
UO843
往返香港及沖繩
取消
7月10日
UO844
往返香港及沖繩
取消
7月10日
UO845
往返香港及沖繩
取消
日期
航班編號
航線
新出發日期
7月10日
UO824
往返香港及沖繩
7月11日
7月10日
UO825
往返香港及沖繩
7月11日
7月11日
UO858
往返香港及石垣
7月12日
7月11日
UO879
往返香港及石垣
7月12日
因應是次颱風，香港快運已為於2026年7月10日至11日期間往返台北、台中、高雄、沖繩及石垣的旅客推出特別票務政策（僅適用於2026年7月7日或之前預訂的機票）：
豁免更改航班費用及票價差額： 新的出發日期必須在原定出發日期的前後2星期內。
更改航線及豁免票價差額： 新目的地必須位於同一地區內，為免生歧義，更改只限於沖繩與石垣互換，或台北、台中與高雄互換。
取消航班及退款： 乘客可就未使用的航段申請全額退款至原有付款方式。
乘客必須在原定出發日期的航班預定出發時間或之前，透過香港快運的客戶聯繫團隊提出申請（服務時間為星期一至日香港時間早上8時至晚上8時），其WhatsApp 或微信聯絡方式可以參閱 https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ 。如非服務時間，請使用服務申請表： https://hkexpress-eform.concentrix.com/zh-HK/service-request-form 。
香港快運建議於2026年7月9日至11日期間出發的旅客定期查閱電郵，並在前往機場前先查看其航班狀況： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。如航班未受影響，請於航班出發前三小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。
大灣區航空取消6班往返台北/舟山航班
受超強颱風巴威影響，大灣區航空宣布航班服務將會有以下調整：
2026年7月10日
航班編號
出發城市
抵達城市
原定出發時間
原定抵達時間
最新出發時間
最新抵達時間
HB710
香港
台北
23:25
01:25
(7月11日)
航班取消
2026年7月11日
航班編號
出發城市
抵達城市
原定出發時間
原定抵達時間
最新出發時間
最新抵達時間
HB711
台北
香港
02:55
04:45
航班取消
HB702
香港
台北
08:00
09:50
航班取消
HB703
台北
香港
10:40
12:35
航班取消
HB866
香港
舟山
08:25
10:30
航班取消
HB867
舟山
香港
11:30
13:55
航班取消
大灣區航空表示，受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於30日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免。如需更改機票或辦理退款，請與相關售票代理聯絡。
大灣區航空會將最新航班資訊透過短訊或電郵通知乘客，並建議乘客出發前往機場前，於本公司網站查閱最新航班狀態(https://greaterbay-airlines.com/hk/zh_HK/manage/before-your-flight/Flight-status.html)。