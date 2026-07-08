颱風巴威｜港航取消周五六往返台北、沖繩航班　一文睇清國泰/港航/快運/大灣區航空最新安排

國泰現豁免受影響航班的重新訂位及更改航點的手續費用。(資料圖片)

天文台指出，超強颱風「巴威」目前集結在台北東南約1540公里處，並正以時速約18公里向西或西北偏西移動，橫過西北太平洋；預料巴威將於未來一兩日內移向台灣以東海域，隨後趨近華東沿岸。受巴威逼近影響，本港多間航空公司已宣布調整往返台北、高雄及沖繩的航班安排。以下為《am730》整合各大航班最新資訊。

國泰航空表示，由於超級颱風巴威逼近台北及高雄，現豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，讓乘客可以更靈活調整行程。國泰提醒，若選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。至於受影響航班如下：