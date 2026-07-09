希愈胚胎樣本調亂不尋常 盧寵茂：或涉掉包頂包

希愈生殖醫學中心胚胎活檢組織樣本調亂事件，醫務衛生局長盧寵茂認為事件不尋常，涉及送檢過程出現「掉包」或「頂包」情況，不能單純用醫療事故或程序過失解釋，因此須由警方調查。中心昨在門外張貼聲明承認事件，指僅發生在送檢胚胎小量細胞活檢樣本的處理環節，存放在中心的原胚胎並無調亂或損毀。
位於中環的持牌日間醫療中心「希愈生殖醫學中心」，提供人工受孕及凍卵服務，試管嬰兒套餐收費10萬至16萬元不等。人類生殖科技管理局前日公布，希愈把兩對夫婦的人工受孕胚胎活檢組織樣本送往化驗，9個樣本當中有8個並不屬於原有夫婦。盧寵茂表示，事件涉及送檢的活檢組織樣本被另一樣本替代，出現「掉包」或「頂包」情況，又稱一般程序有雙重監管，過程要由操作人員和見證人員簽名確認，形容今次事件並不尋常，不能用一般醫療事故解釋，所以要報警希望警方盡快釐清根源問題，以便當局跟進。
議員：首個案後徹查或免第二宗
據去年12月發布的《生殖科技及胚胎研究實務守則》，未有明確列明發生醫療事故後的通報時間要求，僅《日間醫療中心實務守則》要求重要風險事件發生24小時內向衛生署呈報。對於事件在5月發生，希愈6月始通知管理局，盧寵茂稱希愈事發後花了一些時間，企圖確認有否胚胎調亂，並在第二宗個案出現後進行內部調查，但同意通報時間不理想，當局之後會基於調查結果檢視法例有否改善空間。
事件中希愈被暫停提供14項服務，只可維持3項胚胎儲存相關服務。希愈昨如常營業並在門外張貼聲明，指調查後確認事件只發生在送檢胚胎小量細胞活檢樣本的處理環節，存放於中心的原胚胎完整、安全。本身透過輔助生育誕下子女的立法會議員林琳在電台節目稱，前日獲悉事件後「第一件事檢視返自己個仔先」，認為若調查發現事故涉及第三方違規操作，便須修補漏洞。立法會議員陳凱欣亦在電台節目稱，樣本調亂或影響胎兒成長、導致母親流產，質疑希愈若在接獲首宗報告後徹查並暫停服務，或能阻止第二宗個案發生。