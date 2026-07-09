希愈胚胎樣本調亂不尋常 盧寵茂：或涉掉包頂包

希愈生殖醫學中心胚胎活檢組織樣本調亂事件，醫務衛生局長盧寵茂認為事件不尋常，涉及送檢過程出現「掉包」或「頂包」情況，不能單純用醫療事故或程序過失解釋，因此須由警方調查。中心昨在門外張貼聲明承認事件，指僅發生在送檢胚胎小量細胞活檢樣本的處理環節，存放在中心的原胚胎並無調亂或損毀。

位於中環的持牌日間醫療中心「希愈生殖醫學中心」，提供人工受孕及凍卵服務，試管嬰兒套餐收費10萬至16萬元不等。人類生殖科技管理局前日公布，希愈把兩對夫婦的人工受孕胚胎活檢組織樣本送往化驗，9個樣本當中有8個並不屬於原有夫婦。盧寵茂表示，事件涉及送檢的活檢組織樣本被另一樣本替代，出現「掉包」或「頂包」情況，又稱一般程序有雙重監管，過程要由操作人員和見證人員簽名確認，形容今次事件並不尋常，不能用一般醫療事故解釋，所以要報警希望警方盡快釐清根源問題，以便當局跟進。