客機東歐上空曾失聯 北約戰機升空警告 國泰︰航機乘客無受影響

國泰航空上周六(4日)一架由香港前往英國倫敦的客機，在東歐羅馬尼亞上空一度與控制塔失聯，在北約派出戰機升空警告後恢復聯繫。國泰航空回覆指，有關當局按照國際公認處理程序，作出攔截程序安排。該航班一直沿用經批准的航道運作，期間航機或所有機上人員的安全均沒有受到任何影響。目前有關調查仍在進行中。
匈牙利防長在社交網站發文，指一架由香港飛往英國倫敦的空中巴士A350客機，於當地時間上周六下午1時42分在羅馬尼亞上空，未有跟民航管制部門聯絡。事件觸發北約快速反應警報，與羅馬尼亞接壤的匈牙利在1時51分派出戰機升空作目視警告。涉事客機隨後與控制塔取得聯絡，戰機結束任務並返回空軍基地。
國泰航空回覆表示，涉事的是由香港前往倫敦希斯路的CX257航班，航機曾與途經的航空交通管制部門經歷短暫通訊中斷。有關當局按照國際公認處理程序，作出攔截程序安排。航機的通訊其時亦恢復正常，並繼續按原定計劃前往目的地。
國泰強調，該航班一直沿用經批准的航道運作，而期間航機或所有機上人員的安全均沒有受到任何影響。機組人員當時立即通報有關事件，而目前有關調查仍在進行中。據報，調查包括循外圍情況、技術問題及人為因素等多方面進行。
民航處表示高度關注事件，要求相關航空公司就事件在一星期內提交調查報告。
香港專業飛行員協會主席張敬龍說，飛機需要與途經地區的航空控制塔人員聯絡，確保飛行安全，但出現短暫失聯情況亦非罕見，原因涉及無線電設備突然故障，或正副機師當時忙於處理其他事情，未有及時回應控制塔人員。張敬龍說，客機與航空管制員有3個頻道可以聯繫，如果全部失效，控制搭會嘗試聯絡附近飛機代為呼叫，與失聯客機溝通。若仍然沒回應，就會按程序派戰機升空觀察。