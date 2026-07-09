客機東歐上空曾失聯 北約戰機升空警告 國泰︰航機乘客無受影響

國泰航空上周六(4日)一架由香港前往英國倫敦的客機，在東歐羅馬尼亞上空一度與控制塔失聯，在北約派出戰機升空警告後恢復聯繫。國泰航空回覆指，有關當局按照國際公認處理程序，作出攔截程序安排。該航班一直沿用經批准的航道運作，期間航機或所有機上人員的安全均沒有受到任何影響。目前有關調查仍在進行中。

匈牙利防長在社交網站發文，指一架由香港飛往英國倫敦的空中巴士A350客機，於當地時間上周六下午1時42分在羅馬尼亞上空，未有跟民航管制部門聯絡。事件觸發北約快速反應警報，與羅馬尼亞接壤的匈牙利在1時51分派出戰機升空作目視警告。涉事客機隨後與控制塔取得聯絡，戰機結束任務並返回空軍基地。