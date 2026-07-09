DSE考生升大學意欲增 護理學首登最受歡迎學科

香港中學文憑試(DSE)將於下周放榜。有調查發現，擬升讀大學的比率升至70.9%，按年增5.8個百分點。選科方面，護理學最受考生歡迎，其次是心理學和教育科目。負責調查機構指，在學科與職業選擇上，考生偏好具備專業資格保障、收入穩定及晉升階梯清晰的行業，如護理、教育及社工。傳統被視為精英行業的法律與建築，因工作壓力大及體力消耗多而較不受歡迎。反映新一代高度重視工作與生活的平衡，傳統行業需要加快數碼轉型以吸引人才。 優才資源中心於去年11月至本年1月期間，訪問3,562位來自40間不同地區學校的應屆DSE考生，92.5%考生選擇於留港升學，升1.7百分點，選擇到內地升學的跌約1.5百分點、至3.3%；而選擇到亞洲其他地區1.4%，減0.2百分點，歐美澳地區則有3.2%，升0.4百分點。希望升讀大學，中文大學最受考生歡迎(14.8%)；其次為城市大學(14.3%)、理工大學(13.8%)、香港大學(9.9%)和浸會大學(9.5%)。

主修科目方面，護理學(13.8%)首次成為最受考生歡迎科目，其次是心理學(10.9%)、教育(9.9%)、社會工作(9.0%)和金融(8.8%)。英文/英國文學再度成為最不受歡迎科目(15.1%)，考生主要因「英文差」(14%)和「沒有興趣」(17.3%)。 AI熱潮席捲全球，AI相關學科與職業意向在本屆DSE考生中持續升溫。整體而言，希望修讀AI科目的比例顯著高於不希望修讀的比例，其中人工智能工程學(7%)、數據科學(3.6%)及系統與技術工程學(2.8%)成為最受關注的三大AI學科。在職業意向方面，希望從事AI工作的比例由2025年的5.9%升至2026年的6.8%，顯示AI就業吸引力逐步增強；不希望從事AI工作的比例則由3.5%下降至3%。

法律成最不受歡迎職業 建築排第三 就業方面，今年最受歡迎的職業為教育(13.7%)、護理(12.2%)、社工(10.5%)、公務員(文職)(10.4%)和銀行/金融(10.1%)；而最不受歡迎工作，依次為法律(10.5%)、考古學家(9.9%)、建築(9.5%)、演藝/音樂(9.3%)和時裝設計(8.8%)。 至於到大灣區升學或發展方面，56.8%人表示了解大灣區政策。在選科方面，了解大灣區政策的考生較不了解者更傾向主修受惠於大灣區發展的學科，當中13.5%了解大灣區政策的考生表示希望主修金融，較不了解相關政策考生(7.2%)高出6.3個百分點。優才資源中心表示，逾半數考生對大灣區發展有一定認識，而愈了解的學生愈傾向選擇金融與AI等學科，反映加強大灣區發展機遇的宣傳，可有效帶動學生選擇相關專業，促進學生融入大灣區的未來發展。