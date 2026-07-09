動漫節7.24開鑼 規模歷年最大 推人潮分流措施 門票加價五蚊

動漫盛事「香港動漫電玩節」將於月底舉行，今年活動規模為歷年之最，首次拓展至橫跨會展3層館，並新增兩個全新展區，可容納3.8萬人，較上屆增加7,000人；惟今年大會亦首次安排分流措施，遊人須依次前往3層展館，各館均不可回流。另外大會今年設8種門票，新設直達Hall 3的「Hall 3門票」；部分票類亦有加價。大會表示，鑑於整體營運成本高昂，加上香港各項物價上漲，大會亦須被迫微調票價。

第27屆香港動漫電玩節將於7月24至28日在香港會議展覽中心舉行。展覽每日上午10時至晚上9時開放，最後一天則提前至晚上8時閉館。活動採取分流措施，公眾進入會展後將依次前往Hall 1、Hall 3及Hall 5並離場；並且不可回流，即進入Hall 3後，不能重返Hall 1主場館。 今屆活動匯聚201個大型參展商及689位個體參展商，大會今年更增設「發掘島」及「ComixPop」兩大主題展區。發掘島匯集全球潮流與懷舊玩具、珍貴漫畫手稿及珍稀人型figure，並邀得導演彭順展出其五十至八十年代的私人珍藏；ComixPop展區則集結近40位本地漫畫大師，現場將展示新書、原創周邊。

現有票種加價 票務方面，大會共推出8種門票，可前往全部展館(Hall1、Hall3及Hall5)的票類，旅客、成人及小童分別80、50及25元。部分票種票價上調，「ACGHK全票」及「Cosplayer登記證」分別加價至50元；小童全票亦加價5元至25元，可進入全部展館的快線門票售價則維持150元不變。 另外，大會亦推出攝影師入場證，價格由過往的200元上調至220元，以及新增可直達Hall 3的「Hall 3門票」(30元)，這兩種門票只可進入Hall 3及Hall 5。大部分門票現已於ACGHK App等平台發售，實體「ACGHK全票」將於7月10日起在指定便利店預售，現場售票處僅提供旅客門票購買。

梁中本

動漫電玩節行政總裁梁中本表示，因應營運成本及物價上漲所作的微調，並強調票價仍屬全球同類展覽中最低。