Z世代平均10歲首開社交帳號 最長日睇18小時 網絡欺凌 負面互動 增現實孤獨感

青少年使用社交媒體十分普遍，惟使用不當可能產生各種負面影響。香港基督教服務處日前進行「青少年孤獨感與網上狀況調查」，了解Z世代精神健康與使用電子產品習慣的關係。結果顯示，首次擁有個人帳號的平均年齡僅為10.3歲，最長每日花18小時在社交媒體。調查又發現，社交媒體使用者的孤獨感較非使用者高，而孤獨感主要來自網絡負面經驗與現實人際疏離。機構建議從不同層面助青少年正面使用社交媒體，並建立健康人際關係。

服務處日前透過以問卷方式，訪問572位年齡介乎11至24歲的Z世代青年，逾半為中一至中三生，三成七為中四至中六生；93.4%受訪者有使用社交媒體。調查發現，首次擁有個人帳號的平均年齡僅為10.3歲，最年輕的更僅2.6歲；每日平均花4.1小時於社交媒體，最長高達18小時。 此外，近四成受訪青年擁有3至5個社交媒體帳號，更有有13%的「高度活躍者」擁有11個或以上帳號。最熱門的首3個平台依次為WhatsApp、Instagram和WeChat，分別有88.2%、75.7%和67.8%；新興平台包括如小紅書及Threads各佔39.5%，超越傳統統社交平台Facebook。

調查發現，受訪者使用社交媒體的主要目的是「娛樂」和「與現有朋友保持聯絡」；用作「認識新朋友」、「獲得陪伴了解」及「獲得網友幫助」則相對較少，反映社交媒體對擴展人際關係及建立深層情感支援有限。調查亦發現，社交媒體使用者的孤獨感略高，平均得分20.5分，更明顯高於「非使用者」的17.7分；其中有5.8%的使用者處於「社會孤立」程度，較非使用者的2.6%高。 過來人：上網像止痛藥 現實的孤獨依然存在 雖然社交媒體使用者的孤獨感較非使用者略高，惟調查亦發現，出現孤獨感的風險因素主要來自網絡負面經驗與現實人際疏離，要減少孤獨感，就需要現實中與他人的互動及互相支持，反映使用社交媒體不一定導致青少年「孤獨感」上升，減少網絡負面互動並促進現實人際連結，有效降低孤獨感。

19歲的阿欣(化名)玩遊戲交友平台已有6至7年，而主要目的並非打機，更多是用作社交平台。然而，她中二時因學業追不上而經常上網打機，更成為同學取笑的對象。後來她在網上遭網友取笑、被刪除好友，「上網像止痛藥，但現實中的孤獨依然存在。」18歲的澄宇(化名)轉讀國際學校後未能融入同儕圈子，有感被同學嫌棄，他將社交媒體當作調節情緒的工具。其後，他在網絡遊戲平台被集體攻擊、更被同學偷拍照片，於不同群組中被廣傳譏笑，令他缺課長達半年。二人後來接受輔導服務，不再以社交媒體來逃避現實，選擇結交真正適合自己的朋友。

促由「屏幕管理」走向「情緒管理」 服務處建議，社會應從更全面的發展角度出發，推行「5G 數碼健康架構」，由個人至社會共同參與，建構可持續性的數碼健康生態。就社會層面而言，服務處建議由「屏幕管理」走向「情緒管理」，更新衛生署有關兒童及青少年使用電子屏幕及社交媒體的健康指引，納入精神健康和孤獨感等影響。此外，亦可設立「青年數碼健康諮詢平台」，加入青年代表參與政策制定及數碼教育內容設計，並設立青年意見收集機制。

學校層面方面，服務處建議加強網絡社交及網絡風險的實用技巧教育；創造更多正向互動機會，協助學生建立健康的人際關係。家長方面，建議與子女保持對話，保留親子連結空間。