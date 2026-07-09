尋人｜香港資深電影美術指導陸叔遠波蘭失聯　入境處證實接獲求助

香港資深電影美術指導陸叔遠自上周五(3日)起在波蘭失聯。藝術創作者莊丹妮在社交平台發文，指年約70歲的電影美術指導陸叔遠(Robert Loh)，自7月3日起在波蘭克拉科夫(Krakow)失聯，他最後現身地點為「Galeria Krakowsk」商場一帶，其家人及朋友非常擔憂。入境處表示接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、及中國駐波蘭共和國大使館了解情況，將繼續與公署及大使館保持緊密聯繫 ，跟進事件。

莊丹妮指出，人稱「陸叔」的陸叔遠在1946年出生，是香港資深電影美術指導、時裝設計師、藝術家及策展人。她呼籲任何人如有陸叔遠的消息，可致電112聯絡波蘭警方，或致電+48 22 654 70 70聯絡波蘭失蹤人口熱線；亦可致電、經WhatsApp或微信，聯絡香港入境處「協助在外香港居民小組」24小時熱線1868。