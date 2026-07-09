香港資深電影美術指導陸叔遠波蘭失聯　友人發文確認平安(更新)

【7月10日更新】藝術創作者莊丹妮今日(10日)在社交平台發文，確認陸叔遠平安及身體健康，只是電話及網絡暫時未能聯絡，並感謝各位幾日來的幫忙。 【7月9日更新】香港資深電影美術指導陸叔遠自上周五(3日)起在波蘭失聯。莊丹妮在社交平台發文，指年約70歲的電影美術指導陸叔遠(Robert Loh)，自7月3日起在波蘭克拉科夫(Krakow)失聯，他最後現身地點為「Galeria Krakowsk」商場一帶，其家人及朋友非常擔憂。入境處表示接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、及中國駐波蘭共和國大使館了解情況，將繼續與公署及大使館保持緊密聯繫 ，跟進事件。

莊丹妮指出，人稱「陸叔」的陸叔遠在1946年出生，是香港資深電影美術指導、時裝設計師、藝術家及策展人。她呼籲任何人如有陸叔遠的消息，可致電112聯絡波蘭警方，或致電+48 22 654 70 70聯絡波蘭失蹤人口熱線；亦可致電、經WhatsApp或微信，聯絡香港入境處「協助在外香港居民小組」24小時熱線1868。

入境處：繼續與公署及大使館保持緊密聯繫 入境事務處回覆傳媒查詢時表示，處方接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐波蘭共和國大使館 了解情況。入境處會繼續與公署及大使館保持緊密聯繫，跟進事件。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。