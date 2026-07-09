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出版：2026-Jul-09 10:24
更新：2026-Jul-09 15:18

華富邨謀殺案｜死者被扼頸3分鐘多人路過無人阻止 兇手離開後折返被捕（更新）

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香港仔往華富小巴站。（Google地圖截圖）

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香港仔華富邨周二（7日）晚上發生命案，兩名婦人爭執打鬥，一死一被捕，案件有更多細節曝光。據了解，馮婦生前患有思覺失調，在政府醫院覆診；二人互不認識。

事發於周二（7日）晚上約10時17分，二人在香港仔中心外一個小巴站等候63A往華富邨的小巴，其間報案人目擊，53歲姓馮婦人疑不小心踩到50歲姓田婦人的腳，二人起爭執，其後她故意再踢田婦的腳。當小巴到達華富邨華翠樓外，田婦疑不忿想反擊，但被她從車內拉出。田婦情緒激動反抗，反將她壓在地上，糾纏間跪在其腹部，並掐著她的頸制服約數分鐘，其後報案人見馮婦失去意識，連忙報警求助。

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警方和救護員接報後到場，發現馮婦已經陷入昏迷，由救護車送往瑪麗醫院搶救，延至當晚11時22分證實不治。警方經調查，有人承認雙方曾經打架，將案件列「謀殺」，由西區警區重案組第二隊跟進。警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 6659與調查人員聯絡。

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警方今日（9日）於記者會上交代案情，西區警區副指揮官署理高級警司許康傑表示，兩名婦人均為本地人，警方於周二晚上10時33分到達現場，發現一名53歲婦人昏迷，警員為其急救，並召來救護車送院搶救，惜終可治；同時於現場兜截，於10時42分尋獲一名50歲婦人，並將她拘捕，她在警誡下承認曾與人打鬥，案件交由西區警區刑事部重案組第2隊調查，翻查現場一帶的閉路電視，亦尋獲不同的目擊證人，現階段已經確定二人互不相識。

許康傑指，案發當晚二人一同登上專線小巴前往華富邨，亦一同於華翠樓落車。死者不小心踩到被捕人，被捕人亦踩回死者，其後在小巴上互相推撞，再延伸到行人路上，過程約幾分鐘。根據閉路電視及證人口供，被捕人一度用雙腳跪在死者腹部，並用雙手握著死者頸項約2至3分鐘，最後死者不省人事，被捕人亦離開現場。其後折返現場想查看情況，衝鋒隊人員於現場將她拘捕，她現正被扣查，將於今日稍後時間暫控一項「謀殺」罪，她將於明日（10日）早上被帶到東區裁判法院應訊。死者頸上有明顯瘀痕，其手、面部亦有抓痕，真正死因有待法醫剖屍確定。

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多人路過無人阻止

許康傑指被捕人沒有精神病史，死者則有精神病紀錄。而案發時有不同乘客及路人經過，但並沒有人阻止。根據初步證據為非法襲擊導致死亡，表面證供構成謀殺，日後會否改控誤殺則有待向律政司徵詢法律意見。

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