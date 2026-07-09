啟悅苑未入伙單位現「鐘乳石」 房署﹕上層單位改動廁喉

位於啟德的新居屋啟悅苑，近日有業主在社交平台指，所購入的「清水樓」單位未入住外牆已不停漏水，更形成「鐘乳石」等沉積物，半年間被屋苑物管、房屋署、滲水辦、水務署等部門互相推搪，均着他找房屋署處理，惟房屋署則「射咗個波畀滲水辦」。滲水辦經檢查後稱滲入的水並非鹹水，並非他們負責，再着事主聯絡房屋署。房屋署回應，工程團隊發現投訴人上層的毗鄰單位，浴室內水喉、洗手盆及原裝座廁均已被改動或更換，單位廚房及浴室面向客廳的牆身低位亦已出現滲水及發黃痕跡，並有水滴由廚房外牆底部滲出，導致樓下投訴人單位出現滲水。署方強調雖然是屬業主間需商量解決問題，團隊亦一直扮演中間人的角色，積極協助投訴人，並於視察及測試期間向各有關業主解釋情況。

事主批部門互相推搪 該單位業主表示於去年第四季收樓，其單位是「清水樓」未入住，今年初發現滲水，近日滲水更出現「鐘乳石」情況。他稱已向政府部門報修半年，並按各部門指示，依次求助屋苑物管、房屋署、滲水辦、水務署、屋宇署、外判公司，最後回覆都要回到房屋署處理。有滲水辦職員曾上門檢查，及後稱因滲入的水並非鹹水，故不是他們負責，着事主聯絡房屋署處理，令事主質疑部門互相推搪。 房屋署回覆傳媒表示，根據記錄，該業主於2025年10月及11月分別完成收樓及執修，當時無投訴單位滲水。今年3月底，啟悅苑管理處及房署收到業主指單位滲水，房署便一直積極協助跟進，包括安排房署工程團隊到場視察，其後多次檢查涉事單位及其上層多個單位。

原有防水層極可能受損 非樓宇結構所致 署方稱，工程團隊發現上層的毗鄰單位曾改動浴室門口位置，更換廚房及浴室的牆身與地台瓷磚，浴室內的水喉、洗手盆及原裝坐廁均被改動或更換。該上層單位廚房及浴室面向客廳的牆身低位，亦已出現滲水及發黃痕跡，有水滴由上層單位的廚房外牆底部滲出。房署相信上層單位浴室或廚房的原有防水層，極可能已因其裝修工程而受損，導致樓下單位滲水，而不是樓宇結構、防水工程或裝備欠妥所致。至於所謂「鐘乳石」，正是上層單位滲出外牆的水滴，溶解牆身或地板內的鈣碳物等成份，形成結晶物。

房委會會代表全體共同業主 向肇事單位追究責任 署方強調雖然是屬業主間需商量解決問題，團隊亦一直扮演中間人的角色，積極協助投訴人，並於視察及測試期間向各有關業主解釋情況。啟悅苑管理處於本年4月及5月，三度去信上層單位業主，要求盡快安排維修；亦於5月書面向投訴人詳細交代滲水跟進情況。管理處於本年4月協助投訴人聯絡滲水辦，滲水辦於4月及6月兩度到上層單位進行色水測試，並於4月及5月兩度到投訴人單位視察。房署團隊昨天再聯絡滲水辦，要求從速跟進此個案。待滲水辦發出測試結果報告後，房署團隊及管理處會向投訴人提供一切所需可行協助。

房署稱，由於住宅大廈外牆屬屋苑公用地方，若經調查證實滲水是由上層單位業主造成，房屋委員會作為啟悅苑的公契管理人，會代表全體共同業主，向有關單位的業主追究法律責任及追討維修費用。