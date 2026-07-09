綠在區區開支增至4.8億　議員詫異倡制訂長遠回收KPI目標

環保署自2020年起陸續設立「綠在區區」回收便利點及回收流動點，並引入智能回收機。最新數據顯示，「綠在區區」項目營運支出在2023至2024年度為3.13億元，至2025至2026年度為4.8億元。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員劉文君今早(9日)在電台節目關注隨著升幅「有點詫異」，雖然平均每公噸的回收成本微降13%至約10,100元，但對比回收量高達76%的升幅，行政與營運成本仍然有進步與改善的空間，建議政府應制定長遠的回收KPI目標。

劉文君表示，政府目前需要「開源節流」，關注整體公帑的運用是否合理。為優化營運並控制成本，政府未來5年會分階段將82個回收便利點轉型為全天候智能自助回收設施，預計可節省約三成人手開支。她對此方向表示支持，認為有助於對接國家「十五五規劃」中的「源頭減廢」方向。不過，由於部分長者未必能適應高度電子化的操作，她提醒仍需保留少量人手協助。