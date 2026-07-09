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出版：2026-Jul-09 10:51
更新：2026-Jul-09 10:51

綠在區區開支增至4.8億　議員詫異倡制訂長遠回收KPI目標

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擴充「綠在區區」開支上升，議員建議制定長遠回收KPI目標。(資料圖片)

擴充「綠在區區」開支上升，議員建議制定長遠回收KPI目標。(資料圖片)

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環保署自2020年起陸續設立「綠在區區」回收便利點及回收流動點，並引入智能回收機。最新數據顯示，「綠在區區」項目營運支出在2023至2024年度為3.13億元，至2025至2026年度為4.8億元。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員劉文君今早(9)在電台節目關注隨著升幅「有點詫異」，雖然平均每公噸的回收成本微降13%至約10,100元，但對比回收量高達76%的升幅，行政與營運成本仍然有進步與改善的空間，建議政府應制定長遠的回收KPI目標。

劉文君表示，政府目前需要「開源節流」，關注整體公帑的運用是否合理。為優化營運並控制成本，政府未來5年會分階段將82個回收便利點轉型為全天候智能自助回收設施，預計可節省約三成人手開支。她對此方向表示支持，認為有助於對接國家「十五五規劃」中的「源頭減廢」方向。不過，由於部分長者未必能適應高度電子化的操作，她提醒仍需保留少量人手協助。

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綠在大埔墟：回收點數量上升是費用增加主因

營運「綠在大埔墟」回收便利點的環保協進會總幹事邱榮光在同一節目表示，營運費用增加的主因是開設了更多回收點。雖然租金是重要考慮，但他們一直自主地協助政府控制成本，在便利市民、推動自助化與維持必要人手支援之間取得平衡。

回收點仍需人手以協助長者 不能像「夾公仔機」

邱榮光坦言，雖然理想中希望大眾能自動自覺使用「全天候自助回收」，但便利點絕不能像「夾公仔機」店鋪般完全無人看守，實際運作上仍需要有人看守，包括防止放錯回收桶或回收物未清洗乾淨，以及協助不懂使用QR Code及磅重分類的長者，認為應循序漸進推行。

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