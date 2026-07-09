白石角站｜選址南移靠近中大便科學園通勤 目標2033年通車(更新)

籌劃多年的港鐵東鐵綫白石角站有新進展，政府已將「白石角車站綜合發展項目」提交大埔區議會，將於明日（周五）區議會會議上討論，相關文件今日出爐。新站選址由原擬訂的香港教育大學運動中心用地，南移遷往近中文大學位置，在中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓附近、白石角私人屋苑「嘉熙」的對面土地，新方案較接近科學園，位於科學園及白石角一帶中心位置，當局擬在吐露港公路上方加建天橋，接駁白石角站與科學園及附近的屋苑，並繼續以2033年通車為目標。

預期2028年下半年動工 政府決定以「先建站、後建樓」模式推展白石角車站發展項目，並將一幅主要為教大運動中心的白石角用地，以及一幅馬鞍山大水坑的用地，以物業發展權模式批予港鐵作私人住宅發展，為白石角項目融資。白石角車站建造工程預期2028年下半年動工，並於2033年或之前開通。建樓工程則最快於2031年起陸續開始。 政府批白石角及大水坑地予港鐵融資 先建站後建樓 發展局表示，白石角項目包括興建白石角車站、重置教大運動中心，以及提升當區因擬議發展所需的基建設施。港鐵會重置教大運動中心到毗鄰大學本部位於汀角路洞梓的用地，並致力先重置教大運動中心，讓學生早日享受毗鄰本部的運動設施。

發展局建議，白石角車站設於科學園與教大運動中心用地的中間位置，指車站選址便利絕大多數居住及工作人口。擬議工程亦包括興建橫跨吐露港公路以連接車站與科學園的無障礙高架行人天橋，加強公路兩旁發展的連繫度。 行政長官會同行政會議已批准邀請港鐵開展白石角車站項目的詳細規劃及設計，並原則上同意向港鐵公司批出兩幅用地物業發展權。政府明日向大埔區議會交代細節。 繼續以2033年通車為目標 民建聯主席、立法會新界東北議員陳克勤說，教大運動場距科學園較遠，要轉乘小巴或步行20分鐘才到車站，若改在近中大位置設站，可方便科學園員工通勤及當區居民出入。

白石角車站項目，早在2021年由時任行政長官林鄭月娥於《施政報告》提出，擬於東鐵綫大埔墟站與大學站之間增設新車站，當時選址擬訂於目前用作教育大學運動中心的約5公頃用地。方案原定於2024年年中公布，惟先後多次延期。