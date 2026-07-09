誇大服務時數逾5000小時詐騙130萬「社區券」津貼　3男女遭廉署起訴

廉政公署早前接獲社會福利署轉介貪污投訴，懷疑有人以不法貪腐手段，詐騙「長者社區照顧服務券」計劃津貼，經深入調查及向律政司索取法律意見後，昨日(8日)落案起訴3人，包括兩名私營護理機構經營者。被告涉嫌藉提交虛假值勤記錄，誇大照顧員上門服務時數逾5,000小時，串謀詐騙社署批出津貼共逾130萬元。

被告分別為路婉儀(55歲)，註冊護士兼關愛健康協會有限公司董事；陳汝威(49歲)，註冊職業治療師兼靈光醫養復康有限公司董事及股東；及麥翠珊(58歲)，關愛健康協會及靈光的照顧服務主任。3人同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。他們獲准保釋，案件明日(10日)在東區裁判法院提訊。控方稍後會申請將案件轉介區域法院審理。