啟德暫停派免費雪糕 男女鼓譟「要返工唔得閒」 職員高EQ應對獲大讚

有雪糕品牌近日在啟德舉行宣傳活動，需現場Like專頁即可獲贈免費雪糕，惟因反應熱烈導致一度斷貨，職員補倉期間，有男女鼓譟圍罵職員，稱「要返工」故沒時間等候領取，最終Dreyer's職員「高EQ」應對，獲網民一致讚好。

近日雪糕品牌Dreyer‘s 在啟德零售館開設快閃推廣活動。市民只要在現場Like品牌官方Instagram專頁，就能免費獲得雪糕一份，吸引大批市民排長龍。不過有網民於周三(7月8日)在Threads發布影片，活動因反應熱烈，雪糕存貨迅速清空，數名前線宣傳人員禮貌地向數名鼓譟的排隊人士解釋，需要短暫暫停派發，給予工作人員少許時間往後倉補貨，「我們是根據今日，人太多的時候…呢個係我哋因應現場情況」、「1點半到2點半中間呢段時間（暫停派發等候補貨）嘅，2點半開始（派發雪糕）到6點就完㗎喇」。

但相關男女不滿員工解釋，有人強調「要返工」。男職員詢問「你哋係咪唔得閒？一陣間」，眾人齊聲大喝「梗係唔得閒啦！」。女職員叫他們先在Instagram發布限時動態，有雪糕時會先派發給他們，「咁我就畀咗（雪糕）你先好唔好？」，女子反問「我都未攞雪糕，Post咩Story啫？」。影片至此結束。

網民一致支持 「三位年青職員好有禮」 影片在各大社交群組流傳曝光後，大部份網民沒有指責品牌安排不當，反力撐在場職員「高EQ」，紛留言支持：「職員eq 好，呢班X人個樣X口X面」、「辛苦幾位職員，對住啲咁嘅客都仲幾好態度」、「三位年青人好有禮貌，把聲都好好聽。希望dreyers公司留意到」、「年青職員好有禮，叻仔叻女」、「其實呢幾個個員工都好好人，我親身去攞雪糕，我眼見佢哋都好幫啲公公婆婆點樣幫佢哋可以like ig fb等佢哋有雪糕囉，眼見現場得個雪糕櫃仔唔係一個大凍貨櫃，真係唔好咁核突喺度鬧人哋啲員工啦，係文明社會人哋都解釋要補返啲貨」。

「排免費嘢都可以鬧人，咩世界？」 網民亦斥責相關男女態度不友善，「又要貪小便宜又要嘈」、「排免費嘢都可以鬧人，咩世界？影衰香港人」、「究竟要cheap到咩地步先可以明明係拎免費嘢都好似有俾錢咁大支嘢」、「嗰十元八塊就咪難為人哋啲員工啦」、「極品西客」、「肉酸到」、「貪小便宜仲喺度嘈嘈嘈話唔等得，一陣唔得閒，咁你咪唔好攞，畀錢自己買囉」、「趕時間大哂？ 係你時間管理同期望管理有問題」、「派係免費，唔係欠咗你，未有就走囉，何必發難呢」、「做過服務業就知，成堆人攞免費野仲好似欠咗佢咁，攞唔到就發癲」。