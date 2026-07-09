應對本港幼教新趨勢 耀中幼教學院謝冠寶博士領團隊全方向倡全納教育 成就幼兒多元共融學習發展

耀中幼教學院（Yew Chung College of Early Childhood Education，YCCECE）一直重視幼兒教育專業發展，面對本港幼兒多元發展的新趨勢，耀中幼教學院（耀中幼教）近年積極推廣「全納教育（Inclusive Education）」理念，當中耀中幼教學院助理教授謝冠寶博士近年為項目擔任領航者，帶領團隊進行相關教學、研究、專業培訓及校本實踐方面的推動工作，倡導於幼兒教育階段建立更具包容性及回應差異的學習環境，讓每一位孩子都能在被尊重、被理解和具支持的環境中成長。其中，團隊推動的賽馬會「點 亮．亮點」計劃，至今已在逾 50 間幼兒中心及幼稚園成功試行，並取得顯著成效。

何謂全納教育？ 謝冠寶博士指出，全納教育的核心在於讓每一位孩子都能在具尊重、參與感及歸屬感的環境中學習。她強調，全納教育並不僅限於支援有特殊教育需要（SEN）的學生，而是從課程設計之初，已充分考慮所有存在的差異，並因應不同幼兒的能力、性格、感官需要和學習方式，靈活調整教學方法、課室環境及師生互動，確保每位孩子都有參與的機會，並發揮潛能。 相較傳統以平均需求為導向的教學模式，全納教育更重視以兒童為本（Child-centred）及優勢為本（Strengths-based）的理念，為每位孩子提供適切的學習條件。她解釋，全納教育主張每一位孩子都有權在被接納和被理解的環境中成長，其核心焦點不在於「孩子有甚麼做不到」，而在於「如何設計環境，讓孩子做得到」。

謝冠寶博士

YCCECE 如何推動香港全納教育 耀中幼教學院一直從多個層面推動香港全納教育的發展。謝博士表示，學院已將全納教育理念逐步融入師資培訓及課程設計，涵蓋學習多樣性（Learning Diversity）、神經多樣性（Neurodiversity）、特殊教育需要及感覺友善環境等範疇，協助準教師及在職教師將理念轉化為日常教學策略。 在專業培訓方面，學院透過在職教師培訓、校本支援、導師啟導（Coaching）以及教師學習社群（Community of Practice）等形式，支援學校逐步建立具包容性的課室文化。相關工作聚焦於課程設計優化、課室流程安排、視覺提示運用及感覺友善環境設計，以回應幼兒不同的發展需要。

同時，學院亦透過研究及實踐案例整理，將本地經驗轉化為具體資源，推動教育界深化全納教育的理解與應用。

賽馬會「點亮．亮點」計劃項目 其中，賽馬會「點亮．亮點」計劃便是耀中幼教學院推動全納教育的重要實踐平台之一。謝冠寶博士以計劃總監身份，參與計劃構思、學校招募及實施等各個環節，透過多層面支援模式協助幼稚園推動全納教育。 計劃涵蓋教師專業培訓、入班支援、校本導師啟導、教師學習社群建立及全校環境設計等內容，至今已支援逾 50 所幼兒中心及幼稚園。初步研究結果顯示，教師在全納教學信心及實踐能力方面均有所提升，課室環境亦更具彈性與支援性。

此外，研究觀察到參與計劃的幼兒在社交能力及課室幸福感方面均有所提升，顯示全納教育可以在學校中透過支援轉化為實際成效。

耀中幼教學院助理教授謝冠寶博士表示：「近年愈來愈多幼兒在學前階段已顯現不同學習和發展需要，但相關評估及支援服務往往需要時間輪候。全納教育提醒我們，支援應在孩子日常學習中及早展開，而非等待標籤出現。透過調整課室環境、教學方式，以及與家長建立合作關係，學校可以更有效回應幼兒的差異，讓他們在學習過程中更安心參與，並逐步建立自信。」

展望未來，謝冠寶博士表示將持續推動全納教育於本地幼兒教育體系中發展，並結合前線實務經驗、學術研究及教師培訓，整理更具實用性的教學資源，協助幼稚園將理念轉化為日常可行的教學方法，讓全納教育逐步成為課室文化的一部分，並延伸至家庭及社會層面，促進更廣泛的理解與支持。