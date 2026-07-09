831灣仔暴動案　社工陳虹秀重審後罪成　上訴庭拒批上訴許可

2019年8月31日的灣仔暴動案，上訴庭撤銷「陣地社工」成員陳虹秀的無罪裁決後發還重審。陳虹秀受審後被裁定罪成，判囚3年9個月。陳虹秀不服定罪提出上訴，上訴庭法官彭偉昌今日(9日)於高等法院聽取陳詞後，認為未能提出全理可爭辯上訴理由，拒絕批出上訴許可。
上訴人陳虹秀(49歲)，被控於2019年8月31日，在香港灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，連同其他身分不詳的人參與暴動。上訴方代表大律師吳宗鑾陳詞時，提出案中沒有足夠證據顯示陳虹秀與現場示威者有足夠聯繫，而陳在現場叫喊要求警方克制等亦非挑釁性。
上訴方表明不否認「疊加效應」，但陳在案發時的每個行為都屬「中性」，並未指向犯罪。彭官指，上訴方對疊加效應的理解有偏差，並舉例如果有人事前把刀放在兇案現場、案發後取回刀，及事後與疑兇一起離港，如果獨立來看每項行為都是中性。彭官又指，即使醫生、護士、救護人員身處暴動現場，若客觀行為協助、支持暴動，同樣可構成參與暴動罪，定罪關鍵在於行為本身，而非職業身份。
所提理據非合理可爭辯上訴理由
最終，彭官認為上訴方提出案中證據不足以證明陳與其他人共同行事、鼓勵其他示威者及有意圖參與暴動等，均屬事實方面的爭議，並非合理可爭辯的上訴理由，拒絕批出上訴許可，並向她發出減時命令警告，即可以繼續提出上訴，屆時會由3名法官聽取她的申請，但如3名法官拒絕，她等候上訴期間所服的刑期，將會不計算已服刑期之內，變相增加實際監禁時間。
案件編號：CACC106/2025