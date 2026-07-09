831灣仔暴動案　社工陳虹秀重審後罪成　上訴庭拒批上訴許可

2019年8月31日的灣仔暴動案，上訴庭撤銷「陣地社工」成員陳虹秀的無罪裁決後發還重審。陳虹秀受審後被裁定罪成，判囚3年9個月。陳虹秀不服定罪提出上訴，上訴庭法官彭偉昌今日(9日)於高等法院聽取陳詞後，認為未能提出全理可爭辯上訴理由，拒絕批出上訴許可。

上訴人陳虹秀(49歲)，被控於2019年8月31日，在香港灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，連同其他身分不詳的人參與暴動。上訴方代表大律師吳宗鑾陳詞時，提出案中沒有足夠證據顯示陳虹秀與現場示威者有足夠聯繫，而陳在現場叫喊要求警方克制等亦非挑釁性。