DSE放榜2026｜聖雅各福群會推情緒支援及輔導活動 助考生及家長調適心態

文憑試將於下周三(15日)放榜，聖雅各福群會青年服務一直為考生及家長提供情緒支援及輔導服務，留意到有家長在陪伴子女面對升學或就業時，不自覺把焦慮傳遞給他們。聖雅各福群會青年服務在放榜期間推出一系列的情緒支援及輔導活動，協助考生及家長調適心態，迎接人生新旅程。 日期 服務單位 時間 活動 7月9至11日及13日 聖雅各福群會 6PM網上青年支援隊 晚上9時至10時 DSE考生應援節目「陪你等放榜」，陪伴考生面對放榜心情及解答升學疑惑 7月14日 聖雅各福群會 6PM網上青年支援隊 延長服務至7月15日凌晨2時 提供網上情緒支援 WhatsApp電話：5933 3711 聖雅各福群會賽馬會 青萌柴灣綜合服務中心 上午11時半至下午1時 「放榜前與你...一起面對」抒壓活動，透過自由繪畫，由專業社工鼓勵表達心中感受，探索自己未來的可能性 聯絡電話：3428 5753 聖雅各福群會青萌銅鑼灣綜合服務中心 下午5時至6時 DSE考生應援節目「銅你傾」，線上陪伴考生面對放榜及迷惘 7月15日 (放榜日) 聖雅各福群會 6PM網上青年支援隊 延長服務至晚上10時 提供網上情緒支援 WhatsApp電話：5933 3711 上午10時至中午12時 DSE放榜街站：於香港專上學院及聖方濟各大學附近派發打氣包及提供放榜支援 7月27日、29日及31日 聖雅各福群會 6PM網上青年支援隊 下午1時至6時 本地Grad Trip —— 離島X藝術 半日遊。三個獨立的半日離島探索及藝術體驗，帶領畢業生走進坪洲、梅窩與馬灣來一場解憂之旅 - 賽馬會家長聊闊空間 ——聖雅各福群會 星期一至六，上午9時至晚上9時 為家長提供網上文字輔導服務 WhatsApp電話：6800 5086 - 青少年情緒健康網上支援服務「Open噏」 —— 聖雅各福群會 24小時 為 6至24歲青少年提供網上文字輔導服務 WhatsApp電話：9101 2012

家長的陪伴與理解更重要 聖雅各福群會提醒，面對放榜的各種未知數，家長的陪伴與理解，比起急於解決升學「問題」更重要。家長不妨先調適步伐，從以下三方面入手，成為子女最堅實的後盾： 接住情緒，不急着走：放榜前後，子女出現緊張、失望甚至想哭的反應，皆屬正常。家長不必急於替子女「解決」這些情緒，也毋須假裝自己毫不擔心。嘗試先聆聽、後接納，容許情緒存在，讓它隨時間緩解；同時，應避免將他們與兄弟姊妹或親友的孩子比較。

鬆開念頭，看清事實：「成績差就等於沒有前途」只是當下一個念頭，不是事實。當這類想法湧現，家長可試着對自己說一句：「我又在嚇自己了。」當我們與念頭拉開距離，焦慮便不會牽着自己走，也更能看清眼前的真正選擇。 把決定權交給子女：做任何決定前，家長不妨先問自己：「放榜這一天，我最希望子女日後記得甚麽？是『逼他改選某科』，還是『無論如何都站在他這邊』？」讓這份「重要的初衷」引導行動，放榜前可與他們一起了解不同出路，預備「高於預期、符合預期、未如理想」三套方案；放榜當天陪伴左右，協助整理文件、留意大學聯招改選與覆核成績的限期，並把最終決定權交還子女。

據聖雅各福群會青年服務團隊的經驗，現今青少年不缺乏資訊，但普遍害怕對外求助，亦抗拒被「說教」。當大人急於提供「最正確」的升學路線圖，反而令他們覺得自己不被理解，索性關上心扉。團隊在處理這類求助時，更需要適度「去專家化」，成為「同行者」走入他們的世界，引導其主動分享心底疑問與感受。