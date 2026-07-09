DSE放榜2026｜嶺南大學推「彈性收生」　中數未達標仍有望擇優錄取

香港中學文憑試(DSE)下周三(本月15日)放榜。嶺南大學將於新學年推出全新「彈性收生安排」，即使核心科目未達標，考生仍有機會獲取錄。
嶺大於新學年推出全新「彈性收生安排」，聯招申請人若將嶺大課程列為「Band A」首選，且整體學業成績優異，即使其中一個核心科目(中文或數學)的成績比一般入學要求「低一級」，大學仍會作特別綜合評估並考慮擇優錄取。此舉旨在確保優秀人才不會因單一科目失手，錯失入讀心儀學科的機會。
嶺大亦設立新生入學獎學金。DSE最佳五科總分達標的聯招本地新生，有機會獲發全免學費(符合續期條件者每年可獲續期)或一次性豐厚獎學金。在嶺大今年提供的23個聯招課程中，有16個涵蓋文、商、社科等範疇的專業均設有專屬課程獎學金。
「精英班」享四年全額學費及住宿資助
此外，嶺大新學年推出的「丁肇中精英班」，將邀請DSE最佳五科達25分或以上的頂尖學生加入。入選者不僅享有四年全額學費及住宿資助，更可獲傑出學者親自指導、優先參與前沿研究項目、與諾貝爾獎得主等知名學者專屬交流，及參與由全球頂尖企業提供的人工智能(AI)培訓並獲頒專業證書。此外，畢業生未來若報讀研究生課程亦可獲優先考慮。
為協助考生把握聯招改選關鍵期，嶺大將於7月13日及14日下午2時至5時舉辦線上諮詢會。入學組主任將即時解答改選策略與計分方法等疑問，感興趣的應屆考生、家長及教師可參與。