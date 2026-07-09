狗隻入食肆｜有西餐廳花數萬元添硬件購寵物食品　狗主盼日後涵蓋範圍更廣

食環署即日起容許狗隻進入獲批准食肆，有食肆負責人指，儘管因新條例面臨設施升級等額外成本，但對市場反應保持樂觀，期望新措施能帶動兩至三成的客流增長，亦有狗主大讚措施便利，盼獲準食肆數目增加。環境及生態局局長謝展寰聯同常秘楊碧筠、食環署署長袁旭健等官員，到訪西九文化區一間獲准食肆，他稱措施實施首日情況順利，預計最快半年後會開放第二階段申請。

西餐廳老闆料客量增兩至三成 西九文化區的西餐廳「留白Livehouse」 是首批狗隻獲准進入食肆之一，措施實行首日迎來不少攜同狗隻的客人，店內有把狗主和普通食客分開，並在地上裝有作為牽引物的勾，店員亦提供尿片鋪地讓狗隻在上逗留，餐廳亦有售自家製寵物食品。 老闆麥先生表示，雖然升級硬件配套及採購寵物食品花費數萬元額外開支，但對市場反應感樂觀，預計新規能帶動整體客流量增加兩至三成。他認為，目前政府條例相當友善，除4類受法例限制的危險狗隻外，大部分寵物均可進入餐廳，且設有單一成人最多攜帶兩隻狗隻的限制，這對經營者與狗主而言皆屬合理安排。麥先生又不擔心食肆晚上的爵士樂表演影響寵物情緒，舉行表演前店員會提前通知狗主，表演團隊亦安排演奏風格較為柔和的音樂。

狗主稱提供更多便利與選擇 狗主胡先生對相關安排感到滿意，指餐廳亦提供了尿墊、繫繩固定扣及寵物零食等配套設施，認為相當完善，又稱出門前有為愛犬準備食水、食兜及零食，以應對各種需要。他憶述以往帶狗外出用餐時常遭拒絕，甚至曾被要求將狗隻繫於店門外，令其難以放心用餐，認為新政策為飼主提供更多便利與選擇。 今日生日的狗主Cindy就與狗狗從屯門駕車到外用膳、散步慶祝，她稱以往難以物色容許狗隻進入的餐廳，如今措施大大便利她們，更笑稱期待與愛狗到中式茶樓飲茶。她認為，狗隻進入食肆措施實行為邁向寵物友善城市的第一步，期望日後相關准許名單涵蓋範圍愈來愈大。

食肆第二階段申請最快半年後開放 謝展寰等官員在政策實施首日，到訪西九文化區一間食肆落實相關措施的情況，他表示措施旨在推廣「人寵共融」的社會文化，並回應市民的訴求，強調政府在確保寵物安全、公共衞生及食物安全的前提下，以積極破格的思維推動立法修訂，由衷感謝餐飲業界配合和立法會議員對政策的支持。 目前政策首階段涵蓋近1,000間獲批食肆，謝展寰形容這是新的社會嘗試，政府採取「小步走」的策略，預計最快半年後會開放第二階段申請，今次未中籤的食肆毋須失望。他亦期望食肆能發揮專業自律精神，嚴格遵守食環署公布的良好作業守則，同時鼓勵寵物主人展現公德心，維護和諧的用餐環境。對於部分餐廳獲批後準備進度不一，謝展寰說理解餐廳有其商業考慮和準備進度，食環署已組織專隊探訪獲批食肆，協助解決法例與指引上的疑問。

怕狗楊永杰：未聞叫聲影響用餐 袁旭健補充，在適應期首月會採取「先勸導、後執法」的原則，90多人的食環署專隊會每日巡查，為餐廳提供指引協助，確保運作暢順。他預料隨著食肆日漸熟悉措施，巡查次數可逐漸減少，又稱據首日觀察整體運作情況非常順利，如有需要當局會適時檢視並改善相關安排，逐步建立完善的人寵共融環境。 立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣及副主席楊永傑亦有到場，陳凱欣認為措施成功平衡寵物主人與一般食客的需求，並對人寵共融的環境表示樂觀。本身怕狗的楊永杰則指出，餐廳內劃分寵物友善與非友善區域的安排十分妥當，能讓不同背景的食客有選擇空間，且現場氣氛寧靜，未見狗隻吠叫影響用餐。