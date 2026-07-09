施政報告2026｜自由黨倡派慶回歸消費券　分多期發放每人2000元

自由黨今日向行政長官李家超，提交《香港五年規劃》及《施政報告》建議，包括向市民派發2,000元慶回歸電子消費券。

自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝提及明年是香港回歸30周年，建議港府趁機向全港年滿18歲、並在過去1年居港的永久性居民派發電子消費券。他建議分開多期、向每人發放共2,000元消費券，僅限於本地零售業及飲食業的實體店使用。他續指政府可研究以「消費配對補貼」模式取代傳統定額派發方式。參考海外做法，建議採用「市民每消費300元、政府配對資助100元」的模式，以放大消費誘因，鼓勵市民增加非必要開支。