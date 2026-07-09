施政報告2026｜自由黨倡派慶回歸消費券　分多期發放每人2000元

自由黨今日向行政長官李家超，提交《香港五年規劃》及《施政報告》建議，包括向市民派發2,000元慶回歸電子消費券。
自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝提及明年是香港回歸30周年，建議港府趁機向全港年滿18歲、並在過去1年居港的永久性居民派發電子消費券。他建議分開多期、向每人發放共2,000元消費券，僅限於本地零售業及飲食業的實體店使用。他續指政府可研究以「消費配對補貼」模式取代傳統定額派發方式。參考海外做法，建議採用「市民每消費300元、政府配對資助100元」的模式，以放大消費誘因，鼓勵市民增加非必要開支。
為配合香港發展盛事經濟，自由黨建議當局加強相關專業人才培育。政府可委託職業訓練局設立「文化及體育盛事學院」，系統化培養具備策劃、營運及管理能力的專業人才。
推動復活經濟
面對旅遊與零售業模式的轉變，自由黨認為香港必須重塑獨特的文化吸引力，建議政府積極推動以流行文化與集體回憶為核心的「復古經濟」，將香港上世紀八、九十年代的黃金歲月—包括港產片、經典廣東歌、傳統霓虹燈夜景及中西合璧的港式懷舊設計，轉化為具龐大商業價值的產業，例如舉辦國際「港式復古潮流節」，吸引海內外年輕人前來「沉浸式」打卡與消費。