DSE放榜2026｜近46%考生壓力高企　經濟前景與AI發展成壓力源頭

中學文憑試（DSE）下周三放榜，有調查發現近46%考生壓力高企。有求助考生於試後情緒持續低落，更出現「耗竭」（burnout）狀態。 香港青年協會「DSE 2777 1112」今日公布升學規劃調查結果。是項調查共訪問1,241名學生，包括445名應屆文憑試考生及796名中五學生。結果顯示，45.6%應屆考生及54.1%中五學生均表示其面對文憑試壓力達7至10分的高水平（1分為最低，10分為最高） 調查發現，應屆考生的三大壓力來源依次為「擔心個人競爭力不足」（69%）、「未來前景的不確定性」（如：經濟環境、AI發展等）（38%）以及「考生人數上升」（32.1%）。

有考生拒絕外出和社交 青協分享一些求助個案，有一名就讀於Band 1A學校、成績穩居全級前30名的考生，考完DSE後情緒持續低落、對周遭事物失去興趣、拒絕外出和社交。眼見同輩積極安排暑期活動，她卻毫無動力，認為DSE帶來沉重心理陰影。她形容自己正處於「耗竭」（burnout）狀態，對升讀大學失去期待，難以擺脫自我懷疑。 另有考生求助指，憂慮個別科目表現未如理想，對升學前景感到不安，在等待放榜期間持續焦慮，並出現入睡困難等壓力反應。她對應用科學大學等非傳統大學學位缺乏了解且感到抗拒，認為若未能順利直升大學，便等同人生失敗。

升學途徑愈來愈多元，但仍有約半數（49.2%）受訪考生及中五學生在規劃升學及未來發展方向時感到高度困難，達7至10分的高水平。調查顯示，近48.5%受訪考生及中五學生從未聽聞應用科學大學；45.2%傾向優先選擇傳統大學，選擇應科大的不足半成(4.1%）。

香港青年協會督導主任陳英杰指出，近年DSE考生人數上升及就業市場轉變，加劇學生的憂慮。他認為在人工智能時代，修讀學位並非提升競爭力的唯一途徑，市場更重視多元人才，學生應透過自學、職場實習等方式，提升競爭力。他續指，應科大課程緊貼行業脈搏，設大量實習及業界協作，學術與技術並重，能培養切合市場需求的人才，建議政府及院校加強推廣職專教育的優勢與就業前景。