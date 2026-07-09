新界西堆填區疑滲漏垃圾滲濾液 環保署：下水道淤塞加大雨致流入雨渠

環保署表示，針對新界西堆填區昨日發生的疑似垃圾滲濾液滲漏事件，經調查後確認成因是堆填區作業面下方的一條滲濾液地下水道淤塞，加上昨午持續暴雨，導致滲濾液隨雨水流入路旁雨水渠，繼而滲入大水坑。環保署指出，堆填區承辦商於昨晚鎖定滲漏源頭，隨即展開緊急堵截及修復工作，並通宵進行監察。

經截流後，滲濾液流入大水坑的情況已於昨晚停止，雨水排水口及周邊水體並無異常。儘管今晨再度遭遇大雨，源頭位置曾出現少量滲濾液滲出，但屬於施工期間的短暫現象，承辦商已迅速加強抽排與阻截措施，確保滲濾液不會流入下游排水系統，目前整體情況持續受控。