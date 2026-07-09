新界西堆填區疑滲漏垃圾滲濾液 環保署：下水道淤塞加大雨致流入雨渠

環保署表示，針對新界西堆填區昨日發生的疑似垃圾滲濾液滲漏事件，經調查後確認成因是堆填區作業面下方的一條滲濾液地下水道淤塞，加上昨午持續暴雨，導致滲濾液隨雨水流入路旁雨水渠，繼而滲入大水坑。環保署指出，堆填區承辦商於昨晚鎖定滲漏源頭，隨即展開緊急堵截及修復工作，並通宵進行監察。
經截流後，滲濾液流入大水坑的情況已於昨晚停止，雨水排水口及周邊水體並無異常。儘管今晨再度遭遇大雨，源頭位置曾出現少量滲濾液滲出，但屬於施工期間的短暫現象，承辦商已迅速加強抽排與阻截措施，確保滲濾液不會流入下游排水系統，目前整體情況持續受控。
目前承辦商已於今早完成源頭修復工作，並同步展開後續清理與預防措施，包括全面清洗涉事雨水排水口，以徹底去除內壁殘留的滲濾液痕跡。環保署在早上的調查中確認現場已無新的滲漏，並安排槽車留守現場戒備。
根據觀察及防濁幕截流的數據，署方評估昨日流入大水坑的滲濾液份量僅屬少量。鑑於目前正值雨季，環保署已責成承辦商必須加強滲濾液地下水道及排水系統的巡查與維護，以降低在強降雨期間發生類似事件的風險。
監測大水坑及后海灣水質變化
此外，署方今日(9日)持續在大水坑及后海灣一帶採集水樣本，以監測水質變化。初步分析顯示，水樣本的酸鹼值與溶解氧均維持在正常範圍內，水質未見顯著異樣，現場亦未發現魚類死亡，顯示該事件暫未對周邊生態造成明顯影響。