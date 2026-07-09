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出版：2026-Jul-09 22:13
更新：2026-Jul-09 22:13

禾輋與馬鞍山信義學校合併爭議下中止　早前逾300家長聯署反對

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基督教香港信義會禾輋信義學校。(家校會《小學概覽》圖片)

基督教香港信義會禾輋信義學校。(家校會《小學概覽》圖片)

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小學適齡學童數目減少，基督教香港信義會馬鞍山信義學校(馬信)原擬與同一辦學團體的禾輋信義學校(禾信)合併，引起禾信部分家長不滿。馬信校董會周四召開會議後，決定即時中止向教育局申請合併，該校會維持在目前校舍運作。至於禾信校長下月擬由馬信校長簡淑菁接任，馬信表示最新決定簡淑菁繼續留任，不會調任至其他學校。

教育局：須就合併細節等與持份者充分溝通

早前傳出禾信與馬信合併的消息後，引起大批禾信家長不滿，更有數百名家長和校友組成「禾信家長及校友關注組」。關注組提到辦學團體及相關人士在未充分諮詢持份者下，便強行推動兩校合併，反對在資訊、諮詢不足和程序未明的情況下，倉卒推動合併。關注組周四亦到教育局新界東沙田學校發展組遞交請願信和逾300名家長反對合併的聯署信。

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教育局回覆《am730》查詢指，收到辦學團體通知已取消兩校合併的申請，並知悉辦學團體及相關學校已就合併計劃及調任校長事宜發出家長信，向家長及教職員等持份者作出交代。 當局稱，面對學齡人口結構性下降帶來的挑戰，辦學團體按區情和校情，負責任地及早規劃屬下學校的未來發展是應有之義，然而辦學團體及相關學校必須就訂定合併方案執行細節和時間表事宜，持續與持份者保持充分溝通，了解和適切回應家長關注。

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