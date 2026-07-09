禾輋與馬鞍山信義學校合併爭議下中止　早前逾300家長聯署反對

小學適齡學童數目減少，基督教香港信義會馬鞍山信義學校(馬信)原擬與同一辦學團體的禾輋信義學校(禾信)合併，引起禾信部分家長不滿。馬信校董會周四召開會議後，決定即時中止向教育局申請合併，該校會維持在目前校舍運作。至於禾信校長下月擬由馬信校長簡淑菁接任，馬信表示最新決定簡淑菁繼續留任，不會調任至其他學校。

教育局：須就合併細節等與持份者充分溝通

早前傳出禾信與馬信合併的消息後，引起大批禾信家長不滿，更有數百名家長和校友組成「禾信家長及校友關注組」。關注組提到辦學團體及相關人士在未充分諮詢持份者下，便強行推動兩校合併，反對在資訊、諮詢不足和程序未明的情況下，倉卒推動合併。關注組周四亦到教育局新界東沙田學校發展組遞交請願信和逾300名家長反對合併的聯署信。