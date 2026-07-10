白石角站方案出爐 車站高兩層 新選址移近科學園 料2033年落成

原定2024年公布、最終四度延期的港鐵白石角站項目終有定案。根據發展局公布的方案，最新選址由原本的教大運動中心，南移至中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓旁邊，新選址更接近科學園；車站高兩層，不設冷氣。同時，政府建議批出兩幅土地，包括現時為教大運動中心用地，以及鄰近港鐵大水坑站的用地，給予港鐵發展私人住宅。局方料車站最快2028年動工，並於2033年或之前完工，將「先建站，後建樓」；局方又指，須待港鐵做好詳細設計書，才能估計項目造價。

政府早於2021年提出在大學站和大埔墟站之間興建白石角站，選址擬在教大運動中心，四度延期後昨終敲定最終方案。根據發展局的最新方案，白石角站將設於科學園與教大運動中心的中間位置，即遷移至中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓旁邊，位置較之前更接近科學園，以及附近的私人住宅。

車站設計方面，整個車站全長250米、闊25米，不設冷氣；高兩層，地面是月台，上一層是車站大堂，車站橫跨運行的路軌，上蓋設有橫跨兩邊月台的平台，上蓋不設住宅。此外，方案亦建議興建一條橫跨吐露港公路的有蓋高架行人天橋，連接車站和近科學園一帶的創新路。屆時白石角沿吐露港公路約800米的路段將設3組行人通道。局方預計，新方案可惠及2.4萬白石角居民和2萬名科學園員工。