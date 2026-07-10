白石角站方案出爐 車站高兩層 新選址移近科學園 料2033年落成

原定2024年公布、最終四度延期的港鐵白石角站項目終有定案。根據發展局公布的方案，最新選址由原本的教大運動中心，南移至中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓旁邊，新選址更接近科學園；車站高兩層，不設冷氣。同時，政府建議批出兩幅土地，包括現時為教大運動中心用地，以及鄰近港鐵大水坑站的用地，給予港鐵發展私人住宅。局方料車站最快2028年動工，並於2033年或之前完工，將「先建站，後建樓」；局方又指，須待港鐵做好詳細設計書，才能估計項目造價。
政府早於2021年提出在大學站和大埔墟站之間興建白石角站，選址擬在教大運動中心，四度延期後昨終敲定最終方案。根據發展局的最新方案，白石角站將設於科學園與教大運動中心的中間位置，即遷移至中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓旁邊，位置較之前更接近科學園，以及附近的私人住宅。
車站設計方面，整個車站全長250米、闊25米，不設冷氣；高兩層，地面是月台，上一層是車站大堂，車站橫跨運行的路軌，上蓋設有橫跨兩邊月台的平台，上蓋不設住宅。此外，方案亦建議興建一條橫跨吐露港公路的有蓋高架行人天橋，連接車站和近科學園一帶的創新路。屆時白石角沿吐露港公路約800米的路段將設3組行人通道。局方預計，新方案可惠及2.4萬白石角居民和2萬名科學園員工。
加設新站後料行車時間額外多1.5分鐘
對於方案最終未有採用教大運動中心選址，發展局解釋，由於該用地弧度和跨度較大，經研究後認為技術較大困難；而新選址更便利當區居民及工作人口，由車站出發最快3分鐘可步行至科學園；當區往返九龍和港島區出行時間，可節省約20分鐘。局方估計，加設新站後東鐵線的行車時間會額外增加約1.5分鐘。對於東鐵線會否不勝負荷，路政署表示，經評估後相信仍能應付新的客流量；會視乎實際情況考慮會否增加班次。
由於鐵路站上蓋未能起樓，政府建議批出兩塊用地，給予港鐵發展私人物業。其中一幅佔地約6公頃、即現時的教大運動中心用地，除了興建住宅，亦包括商場等日常生活設施。而另一幅則是鄰近馬鞍山城門河畔、距離港鐵大水坑站約800米的用地。該面積約3公頃的用地現時主要用作政府工地，支援城門河對岸的沙田污水處理廠搬遷工程，待工程完成後將用作發展私人住宅。
洞梓地皮重置教大運動中心
至於原本的教大運動中心，港鐵將重置到鄰近教大本部、位於大埔汀角路洞梓的約7.5公頃用地，其中政府土地與私人用地約各佔一半，料花4億元收地。重置工程料於2028年下半年開始，2031年完工。
對於兩塊土地的估值和車站項目的成本，發展局兩者均未有估算，前者須視乎發展參數和地積比等，後者則要待港鐵提交詳細的設計建議，料設計方案明年出爐。至於發展的私宅類型，發展局指現時白石角一帶現時主要是中低密度私宅，料將來亦朝此方向發展；至於鄰近大水坑用地的發展空間較相對較大。
港鐵表示，正推進項目的詳細規劃及設計方案；會致力平衡營運服務和工程進度，在項目的各個階段透過嚴謹規劃，以應對項目規劃及建造的複雜性。
陳克勤指新選址更便利當區員工及居民
教大歡迎政府計劃；新運動中心計劃約2031年落成，位置更接近校園本部，為師生提供更便利與綜合的環境。中心將配備現代化設施，支持體育、康樂、健康及學生發展活動，進一步豐富校園生活，並推廣健康生活方式。
民建聯新界東北立法會議員陳克勤表示，新選址更鄰近科學園及附近民居，便利當區員工及居民，減低使用接駁交通服務。他又指，現時白石角出港島及九龍，非常依賴小巴及巴士，新站有助紓緩吐露港公路的壓力，亦能縮短交通時間。
團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，新選址更靠近科學園、中文大學及附近私人屋苑的新址，能更有效便利教研人員及廣大市民；亦有助舒緩重置運動中心的迫切性。