狗隻入食肆措施開展首日順利 食肆睇好客流增長 狗主大讚方便

毛孩終於可以與主人一同到餐廳用餐！食環署昨日起容許狗隻進入獲批食肆，不少狗主急不及待與愛犬一同體驗這項便利措施。有食肆負責人指，儘管因新條例承擔設施升級等額外成本，但對市場反應保持樂觀，期望新措施能帶動兩至三成的客流增長；亦有狗主大讚措施方便，盼獲批食肆數目持續增加。環境及生態局長謝展寰指，措施實施首日情況順利，預計最快半年後會開放第二階段申請。

位於西九文化區的西餐廳「留白Livehouse」 是首批獲准狗隻進入食肆之一，措施實行首日迎來不少客人攜同狗隻光顧，店內安排狗主和普通食客坐在不同空間，並在地上設置牽引勾供狗主固定狗繩，店員亦提供尿墊鋪地供狗隻安坐，餐廳亦有售自家製寵物食品。 餐廳老闆麥先生對寵物友善措施表示歡迎，儘管升級配套及採購尿墊需數萬元開支，但他預計客流可增兩至三成，而出售寵物食品亦成餐廳的新收入來源。他認為，現行條例合理，除特定危險犬種外，每名成年人最多攜帶兩隻；至於晚間表演，店方會預先通知狗主並安排柔和音樂，不擔心影響寵物情緒。

狗主：提供更多便利與選擇 狗主們對新措施反應正面，其中胡先生讚揚餐廳提供的尿墊、繫繩扣及零食等配套完善，為飼主提供極大便利。另有受訪者憶述以往攜犬外出用餐常遭困難，甚至被迫將愛犬留在門外，新政策下，令他們能更放心與愛犬一同用餐。適逢生日的狗主Cindy更特意駕車帶同愛犬前來慶祝，她樂見措施推行，並期望日後有更多不同類型的食肆，如中式茶樓加入行列，讓香港逐步邁向寵物友善城市。 食環署表示，現時超過940間食肆完成容許狗隻進入的修牌照修訂手續，惟昨日並非全部食肆開始接待狗隻，包括4間分店獲牌照的麥當勞。麥當勞回覆本報查詢時表示，正規劃具體安排，正式推行日期及詳情將稍後公布。

食肆第二階段申請最快半年後開放 環境及生態局長謝展寰聯同常秘楊碧筠、食環署長袁旭健等官員，到訪西九文化區一間獲准食肆了解新措施施行首日運作情況。謝展寰表示，理解餐廳有其商業考慮和準備進度，食環署已組織專隊專隊探訪獲批食肆，協助解答法例及指引上的疑問。 目前政策首階段涵蓋近1,000間獲批食肆，謝展寰形容，這是社會新的嘗試，政府採取「小步走」策略推行，預計最快半年後會開放第二階段申請，今次未中籤的食肆毋須失望。他期望食肆發揮專業和自律精神，嚴格遵守食環署公布的良好作業守則，同時鼓勵寵物主人展現公德心，維護和諧的用餐環境。

袁旭健：採「先勸導、後執法」原則 食環署署長楊旭健補充，在措施實施首月的適應期內，署方將採取「先勸導、後執法」原則。由90多名人員組成的專隊會每日巡查，為餐廳提供指引及支援，確保運作暢順。他預料，隨着食肆日漸熟悉相關措施，巡查次數可逐步減少。他又表示，根據首日觀察，整體運作情況十分順利，如有需要，當局會適時檢視及完善相關安排，逐步建立更完善的人寵共融環境。