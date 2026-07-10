涉參與淋紅油收債 警拘9人8屬中學生 最細12歲

青少年選擇兼職或暑期工時提高警覺，慎防遭不法分子利用。警方打擊非法收債活動，拘捕9人，包括8名中學生，年紀最小僅12歲。警方調查發現不法集團涉透過社交媒體及通訊軟件，訛稱「未成年不會被捕」等錯誤訊息，再以高薪利誘青少年參與非法收債。今次被捕的少年中2人涉擔當操控角色，負責指派另外6名少年充當行動組，在多區最少涉6宗淋紅油收數的刑事毀壞。警方提醒家長及教師於暑假期間多加留意子女及學生動向，協助建立正確價值觀。

警方於7月7至8日打擊非法收債活動，被捕人包括4男4女年齡介乎12至16歲的中學生，部分已輟學，以及1名24歲報稱健身教練的男子。警方指，5月底至6月中先後接獲4宗報案，涉及尖沙咀及油麻地兩個住宅單位及兩個商業單位因欠債問題遭人淋紅油。油尖警區刑事部隨即展開調查及情報分析，包括翻查警方「銳眼計劃」下安裝的閉路電視片段，迅速鎖定一批疑犯身份，並發現他們同涉6月在天水圍及觀塘發生的另外兩宗住宅淋紅油案件。

油尖警區反三合會行動組第一隊主管督察鄧耀發指，調查發現，涉案行動組由3名女童及3名男童組成，年齡介乎12至16歲，涉刑毀。進一步調查後，再鎖定及拘捕另外3名涉嫌操控人員，包括1名15歲男童、1名14歲女童及1名24歲男子，涉嫌串謀刑事毀壞。警方相信各人屬同一個有黑社會背景的收債集團，該集團透過社交媒體及通訊軟件，以每宗800至2,000元報酬招攬青少年參與非法收債活動。被招攬者會先購買紅油再到指定地點淋紅油或破壞。