第二季經濟增長錄4.2% 港大料第三季放緩至3.3%

港大昨發表高頻宏觀經濟預測，指受惠於貨品出口強勁、人工智能相關設備需求殷切及本地消費意欲持續改善，今年第一季香港經濟按年增長5.9%。不過因存貨累積步伐放慢，估計第二季經濟按年增長4.2%，較首季回落1.7百分點，基數效應逐步顯現，預測第三季經濟增長為3.3%。港大強調經濟基調仍然穩固，上半年經濟表現亦遠勝預期，預測全年經濟增長3.5%至4%，較上次預測上調1個百分點。

本港經濟環境持續面臨挑戰，港大公布最新宏觀經濟預測指，估計本港第二季經濟按年增長4.2%，第三季經濟增長放緩至3.3%，並上調全年經濟增長預測1個百分點，料增長3.5%至4%。港大強調經濟基調仍穩固。

失業率輕微改善

港大表示，由於勞工市場保持穩定，估計失業率由第二季的3.7%，輕微改善至第三季的3.6%。通脹方面，受中東局勢緊張令能源成本持續高企，成本上漲將陸續轉嫁至消費者，預計第三季綜合消費物價指數上升至2.5%，私人消費開支放緩至增長3.1%。至於貨物出口增長預計在第二季放緩至23.4%，並在第三季進一步降至19.9%。

港大指，下半年經濟主要由內需推動，資產價格回升帶來財富效應，加上消費情緒持續改善，帶動私人消費開支增長，北部都會區發展亦為土地及建設投資提供持續動力。