51%人文憑試壓力達高水平 一成學生壓力爆錶

中學文憑試(DSE)放榜在即，考生面對升學及前路規劃難免承受壓力。有調查發現，五成一受訪中六及中五學生的文憑試壓力達7至10分的高水平(10分為最高)，當中約一成壓力爆錶；另有約半數受訪者表示，規劃升學及未來發展方向時感到高度困難，評分達7至10分(10分代表最困難)。政府近年積極推動應用科學大學(應科大)及職業專才教育發展，僅4.1%表示傾向優先選擇應科大。另有48.5%受訪學生從未聽聞「應科大」。 香港青年協會「DSE 2777 1112」公布「升學規劃調查」結果。是項調查共訪問1,241名學生，包括445名應屆文憑試考生及796名中五學生。五成一受訪學生表示文憑試壓力達7至10分的高水平，當中45.6%為應屆考生及54.1%中五生，兩者分別有8.1%及11.7%壓達10分最高水平。應屆考生的3大壓力來源依次為：擔心個人競爭力不足(69%)、未來前景的不確定性(如經濟環境、AI發展等)(38%)，以及考生人數上升(32.1%)。

逾半人對升學前路感到擔心及迷惘 逾半人對升學前路感到擔心(57.8%)及迷惘(55.5%)，但亦有37.5%對未來抱有期待。就長遠升學目標而言，58.9%考生以取得大學學位為首選；若未獲聯招派到心儀課程，51.9%會考慮報讀自資副學位課程，40%考慮自資學士學位課程。不過，51.7%認為畢業生就業競爭力主要取決於個人能力，與院校類型無直接關係。 青協分享多宗求助個案，包括有Band 1A學校考生在試後持續情緒低落，形容自己陷入「耗竭」(burnout)狀態，對升學失去期待；亦有家長與子女因聯招選科策略分歧而起爭執，以及考生因過度執著傳統大學路徑而出現焦慮及失眠。

青協督導主任陳英杰表示，在人工智能時代，學位並非提升競爭力的唯一途徑，學生可透過實習、自學及專案實作增值，並呼籲政府及院校加強推廣職專教育及應科大的優勢與出路。 青協「DSE 2777 1112」將於放榜期間延長熱線及網上輔導服務，當中7月13至18日上午10時至凌晨2時，放榜日7月15日於上午9時開始服務，為考生及家長提供升學諮詢和情緒支援。同時亦出版網上及實體《放榜攻略》，並聯同初創企業限量免費提供「DSE升學易」App帳戶。程式可因應考生成績、興趣及就業取向提供「AI選科」建議，並由青協升學輔導員在線支援，協助規劃升學出路。