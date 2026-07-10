VTC今年提供1.3萬學額 高級文憑畢業生升大學成功率達九成六

香港中學文憑試(DSE)下周三放榜。除傳統大學外，近年著重職業技能培訓及應用實務的課程，亦逐漸受到考生歡迎。職業訓練局(VTC)今年提供約13,000個學額，涵蓋140項高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程。職訓局表示，今年文憑試考生人數較往年輕微增多，整體報名情況不錯，符合預期。 VTC透露，在眾多課程中，與社會服務及創意產業相關的課程深受學生歡迎，包括社會工作高級文憑、復康服務高級文憑、健康護理基礎課程文憑，以及電影及動畫設計基礎課程文憑。機場三跑道系統全面啟用及二號客運大樓投入服務，加上北都推動現代物流發展，相關課程報名亦反應熱烈。

近年人工智能(AI)廣泛應用於各行各業，VTC高級助理執行幹事郭龍基表示，兩年前已完成跨學科教學部署，推行「AI+專業」教學模式，將人工智能融入各專業範疇。所有高級文憑學生均須修讀資訊科技必修單元，包括生成式AI基礎原理、提示詞設計及AI倫理等。他指出，課程目標是讓學生掌握AI技術，並結合自身專業知識，應用於真實工作場景，以科技解決行業實際問題，提升競爭力及就業能力。 郭龍基指，VTC學生近年積極將AI技術應用於實際生活當中；透露兩名資訊科技畢業生研發結合AI及擴增實境(AR)的「醒爬」應用程式，為行山人士提供實境導航及潛在風險分析功能。另外，3名工程學科畢業生開發「ScentSafe」系統，利用AI分析駕駛者精神狀態，當偵測到疲勞駕駛風險時，自動釋放提神香氣，提升道路安全。

過去3年，96%選擇升學的VTC高級文憑畢業生，成功升讀大學課程；而選擇就業的高級文憑畢業生，就業率亦達九成。IVE屋宇裝備工程學高級文憑應屆畢業生莫嚁駿於下學年將升讀港大機械工程學士課程三年級。他稱，曾提出「老有所為、老有所謂」方案，從屋宇設備及環境規劃角度改善長者住屋問題，提升長者生活質素及社區參與度。他認為，夠學以致用，令他感到十分自豪。他寄語應屆DSE考生，公開考試成績並非人生全部，最重要是找到自己的努力方向。

VTC統一收生計劃將於7月15至20日進行。已獲「有條件取錄」的申請人，如文憑試成績達標，須於放榜日下午4時前登入「VTC中六入學申請平台」確認接受學位。至於未報名或未獲取錄的中六學生，可於統一收生期間，透過網上平台或親身到院校報名。所有獲派學位學生，必須於7月20日中午12時前完成註冊，否則學位將被取消。