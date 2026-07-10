逾半人料退休需500萬以上方可安老 僅15%擁有同值流動資產

香港人平均預期壽命位居全球最長壽地區前列，退休規劃及長壽生活安排備受關注。有調查發現，逾半受訪市民料需500萬元以上方可安老，而僅15%擁有同等金額的流動資產。超過三成半認為醫療支出是退休財務規劃中最重要的考慮因素，另三成半市民每月僅能撥出1,000至4,999元或以下作退休安排。

黃金時代基金會6月以問卷訪問505人，以55至64歲人士最多，佔32%。退休所需資金估算，逾半受訪市民料需500萬以上方可安老，當中29%認為需準備500萬至1,000萬元，16%認為需達1,000萬至2,000萬元。在可自由調配流動資產方面，30%擁有50萬至200萬元資產；19%介乎200萬至500萬元；19%少於50萬元，15%擁500萬以上資產。