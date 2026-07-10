逾半人料退休需500萬以上方可安老 僅15%擁有同值流動資產

香港人平均預期壽命位居全球最長壽地區前列，退休規劃及長壽生活安排備受關注。有調查發現，逾半受訪市民料需500萬元以上方可安老，而僅15%擁有同等金額的流動資產。超過三成半認為醫療支出是退休財務規劃中最重要的考慮因素，另三成半市民每月僅能撥出1,000至4,999元或以下作退休安排。
黃金時代基金會6月以問卷訪問505人，以55至64歲人士最多，佔32%。退休所需資金估算，逾半受訪市民料需500萬以上方可安老，當中29%認為需準備500萬至1,000萬元，16%認為需達1,000萬至2,000萬元。在可自由調配流動資產方面，30%擁有50萬至200萬元資產；19%介乎200萬至500萬元；19%少於50萬元，15%擁500萬以上資產。
每月為退休作出的資金安排方面，三成半市民每月僅能撥1,000至4,999元或以下作退休安排。另18%人投入5,000至9,999元。
在退休準備上，認為非常充足和充足的受訪者有27%，43%認為尚可，但兩成二認為準備不足，另有8%完全無準備。就退休財務安排，59%透過強積金或公積金、佔最高，五成有投資股票或基金等理財產品和49%購買醫療保險。談及退休財務規劃最重要的考慮因素，36%認為醫療支出最關鍵，23%關注日常生活開支。
對於理想退休生活內容，63%希望重拾個人興趣，55%盼嘗試新事物或旅居各地。但大部分受訪者對退休後的生活未有詳細規劃，當中有初步計劃但尚未具體安排佔38%；另35%則尚未計劃。
29%有意退休移民 六成選大灣區
移居意願方面，29%表示曾認真考慮退休後移居香港以外地區，當中大灣區城市最受歡迎(60%)；其次為東南亞地區(28%)。考慮移居的原因，68%受訪者認為當地生活成本較低。
黃金時代基金會行政總裁黃惠娜指出，市民對退休生活不乏美好想像，但大多未能將想法化為具體計劃。
黃金時代基金會主辦、中銀人壽冠名贊助的「中銀人壽第11屆黃金時代展覽暨高峰會2026」將於7月30日至8月1日舉行，展覽設逾200個展位，涵蓋退休財富安排、醫療健康、智齡科技等，並設互動專區，涵蓋智齡科技應用與活力體驗。