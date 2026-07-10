華富謀殺案死者遭掐頸3分鐘 兩中年婦乘小巴踩腳起爭執

薄扶林華富邨街頭周二發生命案，兩名互不相識的中年婦人在小巴因踩到腳爭執，其後從車內持續推撞至華翠樓對開行人路，雙方打鬥後一人送院搶救後不治。警方指，死者曾遭掐頸兩、三分鐘，惟其他乘客和路人未有制止，同日晚上在邨內以涉嫌謀殺拘捕涉案50歲婦人，案件今日提堂。
案發於周二晚上約10時半，警方接報一名53歲馮姓婦人和一名50歲田姓婦人在華富邨華翠樓對開的小巴站打鬥，警員到場後發現馮婦頭部受傷，在小巴站位置倒地昏迷，她隨即被送往急症室搶救，惜延至晚上11時22分不治。警方同時在華翠樓附近兜截，在接報約15分鐘後尋獲重返現場了解情況的田婦並拘捕她，她在警誡下承認曾與死者打鬥。
被捕人折返現場落網
警方綜合目擊證人證供及翻查附近閉路電視後，確認互不相識的兩人案發時乘搭同一輛63A號專線小巴，並同樣於華翠樓外下車。本身有精神病紀錄的馮婦下車時，不慎踩中被田婦的腳，田婦隨即踩回馮婦的腳。雙方之後從車上推撞到華翠樓對開行人路，過程歷時數分鐘，其間田婦一度跪在馮婦的腹部上，並用雙手掐住馮婦頸部約2至3分鐘，馮婦最終失去意識，田婦隨後一度離開現場。
警：無經過路人制止
警方指，初步檢查死者頸部有瘀痕、臉部和手部有抓痕，死因有待法醫解剖進一步分析和評估。被問到兩人打鬥期間有否其他人勸阻，西區警區副指揮官許康傑形容，比較不幸的是期間雖然有乘客及途人經過，但均未有人阻止，又指被捕人沒有精神病史。警方將落案控告一項謀殺罪，被捕人今早會被帶到東區裁判法院提堂。許康傑稱，從表面證供而言，非法襲擊致死可構成謀殺罪，稍後會向律政司索取進一步法律意見，不排除取得法律意見及死因報告後控罪會改變。