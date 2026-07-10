華富謀殺案死者遭掐頸3分鐘 兩中年婦乘小巴踩腳起爭執

薄扶林華富邨街頭周二發生命案，兩名互不相識的中年婦人在小巴因踩到腳爭執，其後從車內持續推撞至華翠樓對開行人路，雙方打鬥後一人送院搶救後不治。警方指，死者曾遭掐頸兩、三分鐘，惟其他乘客和路人未有制止，同日晚上在邨內以涉嫌謀殺拘捕涉案50歲婦人，案件今日提堂。

案發於周二晚上約10時半，警方接報一名53歲馮姓婦人和一名50歲田姓婦人在華富邨華翠樓對開的小巴站打鬥，警員到場後發現馮婦頭部受傷，在小巴站位置倒地昏迷，她隨即被送往急症室搶救，惜延至晚上11時22分不治。警方同時在華翠樓附近兜截，在接報約15分鐘後尋獲重返現場了解情況的田婦並拘捕她，她在警誡下承認曾與死者打鬥。