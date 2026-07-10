白石角站｜發展局：教大運動場建站是坊間誤會　不影響未來十年公屋計劃

政府公布港鐵白石角站選址，並繼續以2033年通車為目標。發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲今早(10日)在電台節目澄清，坊間一直誤會以為會在教大白石角運動場建站，其實當局無此傾向。由於教大運動場地段的鐵路軌道較為彎曲，若在該處建站，列車與月台之間的距離會較闊，對乘客構成不便及危險。新車站選址位於科學園與白石角住宅群中間，位置適中之外，亦能最大程度服務科學園員工、區內現有居民，以及未來新發展項目的住戶，可以發揮最大效益及兼顧鐵路安全。

當局已為建屋計劃覓得足夠土地 何珮玲又指，為配合該區發展，現時的教大白石角運動場將重置至大埔汀角路近教大本部，從而釋放約6公頃土地，她明確表示該幅土地將全數用於發展私人住宅。由於公營房屋需要依賴大量社區與基層生活配套，白石角區的食水、排水等基礎設施仍需提升，加上周遭均為中低密度私樓，因此維持中低密度私樓發展最為合適。她強調當局已為建屋計劃覓得足夠土地，即使該地段不興建公屋亦不會影響政府未來十年的公營房屋建屋計劃。

金鐘至羅湖 行車時間增加1.5分鐘 何珮玲透露，除了白石角教大用地外，項目亦涵蓋一幅位於馬鞍山的土地。該幅用地鄰近居屋，容許作較高密度發展，結合白石角的中低密度私樓項目，初步估算所得利潤足以覆蓋建站成本，政府將於2028年前與港鐵簽訂協議，落實時間表。另外，她引述港鐵初步估算，直至2036年每日新增約7,000人次，認為實際新增客量不多，而白石角站主要改變以往需到大學站轉乘的方便度。即使加開一站，由金鐘至羅湖的整體行車時間只增加約1.5分鐘，東鐵綫現有容量足以應付。港鐵在下一階段會再覆核客流數據，檢視是否有需要增加列車。