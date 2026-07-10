狗隻入食肆｜旗下僅一分店申寵物友善 黃傑龍勸怕狗客：有擔憂不要光顧

食環署昨日起容許狗隻進入獲批食肆，不少狗主急不及待與愛犬一同體驗這項便利措施，外界關注會否因衛生問題導致與其他食客發生衝突。上市公司敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍在其專頁回應，指有疑慮的人士可以去沒有准許狗隻進入牌照的食肆，「反正有選擇唔需要去同啲寵物矛盾呀。」他又表示，對於旗下獲批牌照的Megabox The Matcha Tokyo，他有信任動物主人會遵守法例和照顧好狗狗，至於旗下集團其他餐廳，他承諾不會申請寵物餐廳資格。

籲予主人和動物多些空間 黃傑龍回應所有對寵物友善餐廳有顧慮客人稱，他個人態度是真的想做一間寵物友善餐廳，「反正我哋六十幾間分店只係有一間有座位的申請寵物友善，所以我嘅真誠建議係，如果你對寵物嘅行為有好多疑問及擔憂，建議你不要去這間分店，反正有選擇唔需要去同啲寵物矛盾呀，對嗎？你都係想開心消費啫。」他又表示旗下集團其他餐廳沒申請寵物餐廳資格，「絕對沒有寵物坐凳或在你附近」，他強調：「呢一間Megabox The Matcha Tokyo，大家就比寵物主人同埋寵物多啲空間啦，我有信心寵物主人亦都會遵守法例同埋照顧好寵物的。」

環境及生態局局長謝展寰昨日到西九文化區的獲准食肆視察時表示，推進新社會文化不能操之過急，所以新措施有一個重要原則，便是食肆和市民都可以有選擇。食肆可以按經營考慮決定是否申請容許狗隻進入，市民亦可以選擇是否光顧這些食肆，強調新措施必然會有磨合期，總會有各種大家需要學習、習慣的過程，自己期望獲批的食肆能夠專業自律，遵守法例和持牌條件，維持食肆有高標準的食物安全和環境衞生。