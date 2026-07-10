DSE放榜2026懶人包｜7.15派成績通知書　重要日期一文看清

今屆中學文憑試(DSE)將於下周三(7月15日)放榜，《am730》為你整理了重要日期、成績覆核、透過手機短訊(SMS)發放成績等資訊，方便考生一文看清放榜前後的注意事項。 DSE放榜重要日期 7月10日：大學聯合招生辦法(JUPAS)公布「比賽/活動的經驗及成就」、「校長推薦計劃」特別考慮的結果

7月15日：DSE放榜

7月16日至7月18日：JUPAS最後改選，可於個別指定時段內修改課程選擇

8月5日：公布正式遴選結果

8月6日下午5時：獲正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

8月12日：考評局發放DSE成績覆核的結果 8月13日（上午9時至下午6時）：按覆核成績修改或不修改課程選擇 8月20日：公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果

學校考生按學校安排領取成績通知書 香港考試及評核局表示，各學校在放榜當日早上7時起，可派員到指定的考評局辦事處或評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校安排領取。 至於自修生的成績通知書會經郵遞寄出，預計考生放榜當日會收到；亦可以在放榜當日早上7時起，直接登入「香港中學文憑試網上服務」查閱成績。考評局建議自修生在放榜日前一至兩日，嘗試登入上述網上服務，以確保使用正確的使用者編號及密碼。 若考生同時報考了甲類及/或乙類、丙類科目，屆時將會獲發兩張成績通知書，其中一張印有甲類及乙類科目成績，另一張則有丙類科目成績。

手機短訊發放成績 以「#HKEAA」名稱發送 除成績通知書，考評局亦會以手機短訊發放成績。下周三上午9時起，當局會向已提供本地流動電話號碼的考生，以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發出載有其文憑試成績的手機短訊。

惡劣天氣安排 考評局已就放榜當日的惡劣天氣情況制定安排，如早上6時八號或以上熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號正生效或已公布為「極端情況」，發放和查閱成績等安排會延遲。若下午1時或之前取消有關警告信號或「極端情況」，學校可在信號取消兩小時後領取成績通知書，自修生及夜校考生同樣可在2小時後在網上查閱成績；當局並會在信號取消3小時後發出成績SMS。 如果放榜當日下午1時仍未取消八號或以上熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號正生效或「極端情況」，發放和查閱成績等安排將順延一日至下周四(7月16日)。考評局提醒，若放榜當日天文台發出紅色暴雨警告，即使教育局已宣布學校停課，當局會如期發放成績。

覆核最多4科 記得依時申請 考生如果計劃覆核成績，可在放榜當日至7月20日提出積分覆核和重閱答卷的申請，每人最多可申請覆核4科成績。其中，學校考生須透過學校遞交申請，自修生則可自行透過香港中學文憑考試網上服務申請。在申請過程，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵，考生須於指定限期前繳費。