外地生活經歷體會社會安寧可貴　跨國公司主任放下多年事業投考警隊

警察學院今日(11日)將舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警畢業，投入警務工作。今屆榮譽警棍得主為28歲的見習督察鄺美琪。加入警隊前，她任職跨國公司的亞太區社交媒體主任。自18歲起，先後在上海、新加坡及香港生活和工作，畢業於上海復旦大學廣告學系，並於新加坡國立大學取得傳播學碩士學位，直至2024年決定投考警隊。 就讀中學期間，鄺美琪獲李兆基獎學金近全額資助前往上海升讀大學，畢業後在當地廣告公司工作。在上海生活7年後，決定跳出舒適圈，前往新加坡進修。她表示，在上海和新加坡的生活經歷，讓她體會社會安寧的可貴，決定放下發展多年的事業，改變跑道加入香港警隊，為「生於斯，長於斯」的香港出一分力。

混血兒冀以語言優勢助非華裔人士 至於獲頒薛富盃及銀笛獎的黎加華是中泰混血兒，今年25歲，能操流利泰語，期望以語言優勢協助在港非華裔人士。她在任教幼稚園期間，曾接觸一宗懷疑管教不當的個案，當時主動介入處理，向學生家長提出建議，積極引導其改用正確的教育方式，最終成功避免事件惡化。這正是她轉職投考警隊的初衷，該次經歷讓她深刻體會到保護兒童的重要性。希望加入警隊後，能夠以執法者的身份，用行動守護每一位小朋友健康成長，日後執勤亦將秉持「多巡邏一圈、多截查一位可疑人」的精神，以「小角色」的身份，在警務工作中實踐「大意義」。

外國堂哥警帽啟發「警察夢」 現年31歲、畢業於悉尼科技大學建築學系的林禹軒，加入警隊前任職行政文員，為圓童年志願，毅然轉職投考警隊。他透露，其「警察夢」源於兒時獲在外國任職警察的堂哥贈送警帽，自此對這份職業產生憧憬。在2023年成功考入警校受訓，惟僅一個月便因膝傷無奈退出訓練。面對打擊，他未有放棄，在家人支持下，傷癒後再度投考並成功重返警校。 受訓期間他雖面對舊患復發等身心考驗，但在教官和家人的鼓勵下克服難關，順利畢業，更獲頒警務處處長學業成績優異證書。他表示，這段一波三折的經歷讓他明白警察工作並非孤身奮戰，而是團隊的互相扶持。他以自身經歷寄語追夢者，面對挫折亦要具備重新站起來的勇氣，未來將以更堅韌的心態面對警務工作的挑戰。