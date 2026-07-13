【繞場一週】馬會呈獻曼聯U16與港將友誼賽　今早搶飛！

全球最矚目的足球盛事正進行得如火如荼之際，Jessie知道「賽馬會青少年足球精英匯」亦將於下月10日至17日再度舉行，屆時曼聯16歲以下青年隊將訪港，與本地年青足球員進行兩場足球友誼賽。身為曼聯球迷的Jessie 已經準備好，今早準時搶免費門票，入場支持愛隊！ 「精英匯」期間，兩地足球少將會進行為期一週的文化及足球交流活動，亮點之一是兩場友誼賽，分別於8月14日及16日假旺角大球場舉行。曼聯16歲以下青年隊首場將與香港超級青年聯賽18歲以下冠軍 ─ 傑志對賽；第二場則將與中國香港16歲以下代表隊較量。現場亦設攤位遊戲及打卡位，觀眾更可欣賞精彩表演，投入足球狂熱。

馬會體育業務執行總監施永傑日前出席「精英匯」啟動禮時表示，足球對於青年球員的意義，不只是鍛鍊技術，更是建立紀律與毅力；馬會盼透過「精英匯」為年輕人提供訓練和交流機會，幫助他們建立自信。他指，馬會作為世界級馬匹體育機構，在過去十年已撥捐近67億港元在精英及社區層面推動體育發展；同時支持在本港舉行的多個「M」品牌國際體育盛事，進一步鞏固本港作為國際體育及娛樂樞紐的地位。 曼聯名宿貝碧托夫亦特地來港，現身擔任啟動禮嘉賓。他指出，自己亦曾在兩年前參與「精英匯」，更與年青球員一同參與龍舟訓練，印象深刻。他認為，活動讓來自兩地的年輕球員聚首一堂，透過彼此學習促進文化交流，並寄語年輕球員要有夢想和抱負。

將會和曼聯青年隊交手的傑志球員李兆軒表示，以往代表港隊比賽，而現在則代表香港球會，感覺比以往在港隊有多些新鮮感。他同時認為，如果能以香港球會身份贏得曼聯的話，相信對球會來說會是一場相當美好的事，因此會盡力在今次比賽爭取勝利。 「精英匯」是馬會、曼聯及中國香港足球總會的合作項目，並獲馬會慈善信託基金捐款予東華三院籌辦活動。Jessie知道，今年的活動包括：參觀馬會見習騎師學校、龍舟體驗，以及連串足球訓練和社區服務等，十分豐富。大家記得較定鬧鐘登記友誼賽門票，旺角大球場見！

(資訊)