流感｜盧寵茂料活躍程度未來數周續升　重點提升「一老一幼」疫苗接種率

立法會一個委員會討論應對夏季流感，醫務衞生局局長盧寵茂表示，預料流感活躍程度未來數周會進一步上升，當局會密切監測。政府今年度會為合資格醫生，採購30萬劑流感疫苗，較上年度多20萬劑，期望加強疫苗供應穩定性；同時會重點提升「一老一幼」，即65歲以上，及半歲至2歲群組的接種率。

會加強前線人員教育及解說工作

多名議員關注「一老一幼」流感疫苗接種率相對較低。盧寵茂表示，院舍長者的接種率較社區長者為高，達到80%，他反而擔心院舍員工打針率只有30%，有機會將社區病毒帶回院舍，再傳予長者，期望院舍員工每年都接種疫苗。他又提及，留意到有市民在網上分享，為了家中百歲長者的健康，每年積極按時接種新冠疫苗及流感疫苗，很多網友都深受感動，認為這個是值得點讚、保護家中長者的可敬行為。另外，當局未來會加強前線人員在母嬰健康院向家長的教育及解說工作，重點提升半歲至2歲群組的接種率。