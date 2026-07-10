流感｜盧寵茂料活躍程度未來數周續升　重點提升「一老一幼」疫苗接種率

立法會一個委員會討論應對夏季流感，醫務衞生局局長盧寵茂表示，預料流感活躍程度未來數周會進一步上升，當局會密切監測。政府今年度會為合資格醫生，採購30萬劑流感疫苗，較上年度多20萬劑，期望加強疫苗供應穩定性；同時會重點提升「一老一幼」，即65歲以上，及半歲至2歲群組的接種率。
會加強前線人員教育及解說工作
多名議員關注「一老一幼」流感疫苗接種率相對較低。盧寵茂表示，院舍長者的接種率較社區長者為高，達到80%，他反而擔心院舍員工打針率只有30%，有機會將社區病毒帶回院舍，再傳予長者，期望院舍員工每年都接種疫苗。他又提及，留意到有市民在網上分享，為了家中百歲長者的健康，每年積極按時接種新冠疫苗及流感疫苗，很多網友都深受感動，認為這個是值得點讚、保護家中長者的可敬行為。另外，當局未來會加強前線人員在母嬰健康院向家長的教育及解說工作，重點提升半歲至2歲群組的接種率。
上年度有99%學校參與到校接種流感疫苗，選委界議員陳凱欣關注，去年9月開學首兩周已有數宗兒童嚴重流感個案，當局未來會否提早到校打針。盧寵茂表示，很高興學校積極參與計劃，但每年世衛在年初釐定流感病毒的品種，在2至3月才交予企業製造疫苗，本港一般要到9月才收到疫苗，隨後已盡快展開到校接種，加上要為學童合共接種近20萬劑疫苗，需時完成。
藝人因流感離世令基數明顯較高
流感疫苗接種劑數方面，上年度各項計劃合共接種超過203萬劑疫苗，與過去3個年度的平均增幅相比保持上升趨勢。不過，2025/26年度的數字較前一年度稍有回落。盧寵茂解釋，主要原因是由於去年2月曾出現年輕藝人因流感併發症離世的社會關注個案，導致前一年度的基數明顯較高，加上今年首季沒有出現傳統的冬季流感，減低了公眾的接種意願。