騙案｜扮投資專家誘裝假投資程式呃1100萬元　警拘9人包括3主腦

警方昨日(9日)展開執法行動，打擊本地詐騙集團，該集團於去年11月至今年3月期間，涉嫌干犯最少17宗涉及虛假投資應用程式「FactorOne」的投資騙案，總騙款約1,100萬元。該集團亦涉嫌透過多個傀儡戶口及其他渠道，清洗約8,200萬元犯罪得益。 聲稱能透過 AI 分析市場走勢 警方調查顯示，該集團首先會透過社交平台建立所謂「投資教學群組」，其後在其他社交平台發布投資教學廣告，當市民點擊連結後，就會自動加入有關群組。騙徒隨後會假扮投資經紀、投資專家，並逐步誘使受害人下載及安裝「FactorOne」的虛假投資應用程式。他們聲稱該程式能夠透過AI分析市場走勢，協助用戶作出投資決定，從而吸引受害人使用。當受害人安裝後，就會指示受害人為其「FactorOne」戶口充值，表面上會在應用程式內見到戶口成功入金、投資獲利，甚至帳面利潤上升，但實際上相關程式只是由詐騙集團操控的虛假平台，所謂投資金額及回報都並非真實。

兩種方式誘使受害人充值 經過深入調查，包括分析大量詐騙案件手法、追查傀儡戶口資金流向，以及翻查大量閉路電視片段後，發現該集團主要以兩種方式誘使受害人充值。首先是網上轉帳充值，騙徒會指示受害人將款項轉帳至指定的傀儡戶口。當受害人完成轉帳後，其「FactorOne」應用程式會顯示成功充值的提示，令受害人誤信資金已經進入真實投資戶口。另一種是現金充值，騙徒會指示受害人攜帶現金，前往尖沙咀商場內的一個假冒虛擬貨幣找換店進行充值。為增加可信性及方便操控受害人，集團甚至會安排車輛接送。到達後將現金交予「找換店職員」，對方其後會聲稱入數已經成功，而受害人手機內的「FactorOne」應用程式亦會即時彈出成功充值的提示。

經過連日調查及部署，新界北總區刑事部人員成功鎖定該犯罪團夥的主腦及骨幹成員，並於昨日展開拘捕行動，檢獲店舖內的點鈔機、電腦、手提電話及部分現金，並拘捕6男3女，他們年齡介乎19至55歲，分別報稱無業、地盤工人等，部分人有三合會背景。警方相信，被捕人在集團中分別擔任不同角色，包括3名集團主腦、5名由集團招攬的成員，負責協助接收受害人繳交的金錢及安排交通工具接載受害人；以及一名負責處理犯罪得益的戶口持有人。警方相信，今次行動已成功瓦解一個活躍本地、有三合會背景、以虛假投資應用程式為招徠的詐騙集團。