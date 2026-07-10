科大前教授劉紅斌收賄助學生入讀課程　涉案女友人判囚20周

一名香港科技大學時任講座教授涉從友人收賄4萬元，並向同事「派利是」，以協助一名學歷不合資格的學生入讀其負責的碩士課程，早前認罪判囚20周。同案友人今日在觀塘裁判法院承認行賄罪，判入獄20周。

60歲被告林珮玲，今日承認一項串謀使公職人員接受利益罪名。署理主任裁判官鍾明新判刑時斥責林佩玲為本案始作俑者，罪行嚴重且犯案時間長，影響科大聲譽。裁判官以入獄33個星期為量刑起點，考慮到林珮玲認罪及其身體狀況，遂將刑期減至20個星期，並頒令林珮玲須向科大歸還約68,000元。