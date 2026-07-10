將軍澳「撞人族」出沒　港爸無辜捱撞

樓主在 社交媒體上分享 ，早前丈夫帶著女兒途經新都城中心麥當勞附近時，突然遭「撞人族」碰撞，直言「有個人專登撞佢，佢因為帶個囡趕時間，無追上前」，又提醒街坊要提高警覺，小心「撞人族」。

將軍澳近日驚現「撞人族」，日前有街坊表示，丈夫攜同幼女在途經新都城中心時，無故遭人刻意碰撞。大批街坊隨即提及，將軍澳區內其他商場亦有「撞人族」出沒。

有網民表示自己在新都城中心亦遭遇「撞人族」，「我都試過喺新都城2（期）被一個戴黑超的人專登打斜行埋嚟撞我」。

有網民表示，在將軍澳其他商場亦有「撞人族」出沒，指「Popcorn都好多（『撞人族』）」、「坑口站樓上的兩個商場都有」。

另外有網民提及除「撞人族」外，「我同我媽咪曾經遇過一個扮玩緊電話，但係專登用隻腳去 Click（絆）迎面見到行過嘅人」。有其他網民指，「我都遇到過，仲好後生男仔」。

有網民於是提出實用又理性的反擊方法，又透露自己也曾在將軍澳站一商場「被個男人喺後面專登撞上嚟，當時不知所措。下次大家都記得，記低事發嘅準確時間，以及當時身處商場邊一個位置，如邊間舖頭門口附近。呢點對商場翻查 CCTV（閉路電視）至關重要。可能都是係同一個人，之後我哋可以報警。」