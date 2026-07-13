的士車隊一周年｜運輸署首10月接260宗投訴　形容公眾普遍對服務評價正面

的士車隊獲政府發出牌照營運將滿一年，政府最初推出車隊制度時，希望透過引入系統化管理、善用科技的車隊，為乘客提供優質服務及提升行業服務質素。運輸署回覆《am730》查詢稱，車隊投入服務約10個月共有約260宗投訴，主要與司機服務態度、駕駛行為及收費等有關，佔同期約9,300宗涉及的士服務的投訴2.8%。

Amigo車身粉紅搶眼：評價好壞最緊要認得

運輸署表示，普遍來說公眾對車隊的士服務評價正面，認為車輛型號選擇較多、車齡較新、車廂寬敞整潔，車隊司機亦待客有禮。在接獲有關的士車隊服務的投訴後，運輸署會即時要求相關車隊營辦商調查和跟進，並會視乎投訴性質把個案轉交警方跟進。至於車隊營辦商在接獲署方轉交相關投訴後，會作出跟進及調查，並按事件嚴重程度處分涉事的士司機，包括停止派發預約行程訂單或即時終止與該司機合作。

的士車隊營辦商之一、Amigo車隊聯合創辦人關俊文接受《am730》專訪稱，車隊收到的投訴「其實真係唔多」，大部分個案緣於誤會或對行車路線感不解，如有爭議亦可翻看車內監察系統釐清事實，認為社會看到的僅屬「好個別嘅例子」。