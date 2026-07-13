的士車隊一周年｜運輸署首10月接260宗投訴　形容公眾普遍對服務評價正面

的士車隊獲政府發出牌照營運將滿一年，政府最初推出車隊制度時，希望透過引入系統化管理、善用科技的車隊，為乘客提供優質服務及提升行業服務質素。運輸署回覆《am730》查詢稱，車隊投入服務約10個月共有約260宗投訴，主要與司機服務態度、駕駛行為及收費等有關，佔同期約9,300宗涉及的士服務的投訴2.8%。
記者：羅庸軒
Amigo車身粉紅搶眼：評價好壞最緊要認得
運輸署表示，普遍來說公眾對車隊的士服務評價正面，認為車輛型號選擇較多、車齡較新、車廂寬敞整潔，車隊司機亦待客有禮。在接獲有關的士車隊服務的投訴後，運輸署會即時要求相關車隊營辦商調查和跟進，並會視乎投訴性質把個案轉交警方跟進。至於車隊營辦商在接獲署方轉交相關投訴後，會作出跟進及調查，並按事件嚴重程度處分涉事的士司機，包括停止派發預約行程訂單或即時終止與該司機合作。
的士車隊營辦商之一、Amigo車隊聯合創辦人關俊文接受《am730》專訪稱，車隊收到的投訴「其實真係唔多」，大部分個案緣於誤會或對行車路線感不解，如有爭議亦可翻看車內監察系統釐清事實，認為社會看到的僅屬「好個別嘅例子」。
有別傳統的士的單一車身顏色，5支的士車隊均採用全新顏色設計，其中Amigo採用了搶眼的粉紅色。對於推出初期掀起網上一片負評與爭議，以及容易在網上流傳影片、照片被認出屬Amigo車隊，關俊文稱最初希望讓公眾易於識別，感覺到建立品牌後愈來愈多人喜歡，「無論好定唔好嘅comment(評價)，我覺得最重要係認得粉紅色、知道香港有粉紅色嘅的士，入腦最緊要。」近期Amigo更開拓新界的士市場，現時已有數輛綠色Amigo塗裝的新界的士營運，他說較多是現有司機看到車隊有新車便主動查詢，內部已設立專門團隊處理新界的士事宜。
兜客執法個案首5個月為去年4倍
另外，運輸署在機場、個別陸路管制站、高鐵香港西九龍站及啟德郵輪碼頭等16個地點，設置共約59個的士車隊專屬停車處，方便車隊的士在該處接載已預約行程的乘客。不過，警方不時就「招攬乘客」及「未經授權使用車隊的士停泊處」採取執法行動，違例的士亦曾見被打格的Amgio的士蹤影。關俊文指，除個別被報道的個案外，Amgio的士其他違規個案並不多，認為旗下司機懂得善用各種平台接單和「走位」到有生意的地方接客，形容有關個案是很個別的例子。
警方回覆《am730》查詢指，去年共有3宗的士兜攬乘客執法數字，今年首5個月則急增至12宗，為去年全年數字4倍，又表示會繼續靈活調配資源，根據情報及行動優次打擊的士司機的不法行為。根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機不得以任何方式吸引或致力吸引任何人，以誘使其使用該車輛，違者如無合理辯解即屬犯罪，一經定罪可處罰款1萬元及監禁6個月。