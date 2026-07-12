天氣｜今日酷熱上水元朗超過35度　DSE放榜日料有驟雨狂風雷暴

本港天氣繼續酷熱！香港天文台表示，正午時分多處地區氣溫上升至33度左右，預測今日氣溫介乎攝氏29至34度，其中上水今日最高氣溫達35.7度，元朗和打鼓嶺最高亦達35.3度。天文台展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度；隨後兩三日驟雨增多及有狂風雷暴，中學文憑試(DSE)放榜日及前夕，即周二及三雨勢有時頗大。

天文台解釋，一道廣闊低壓槽會在明日為南海北部帶來不穩定天氣，預料該低壓槽會在隨後一兩日靠近華南沿岸，而低壓槽上可能有低壓區發展。受低壓槽影響，本周中期該區有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。活躍西南氣流會在本周後期至下周初為廣東沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋巴威會在未來一兩日橫過華東至黃海一帶並逐漸減弱。