天氣｜DSE放榜日及前夕料大驟雨狂風雷暴　低壓區會否成熱帶氣旋存大變數

本港天氣繼續酷熱！香港天文台表示，正午時分多處地區氣溫上升至33度左右，預測今日氣溫介乎攝氏29至34度，其中上水今日最高氣溫達35.7度，元朗和打鼓嶺最高亦達35.3度。天文台展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度；隨後兩三日驟雨增多及有狂風雷暴，中學文憑試(DSE)放榜日及前夕，即周二及三雨勢有時頗大，天文台亦預測未來9日均每日有雨。
天文台發出特別天氣提示指，與廣闊低壓槽相關的對流雲團正影響南海中部。預料該低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，低壓槽上可能有低壓區發展，而低壓區是否會進一步發展成熱帶氣旋仍存在相當大的變數。受該低壓系統影響，周二及三廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴，天文台會密切監察其發展及動向。
隨後一兩日間中有驟雨雷暴
天文台今早6時45分發出酷熱天氣警告，指本港受持續高溫天氣影響，呼籲市民提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，勞工處亦在早上10時半發出黃色工作暑熱警告。天文台指，華南天色普遍晴朗，天氣酷熱，高溫觸發驟雨正影響內陸地區，此外一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來不穩定天氣。
強烈熱帶風暴巴威已減弱為熱帶風暴，下午4時巴威集結在合肥之東南偏東約110公里，預料向西北偏北移動，時速約14公里，橫過華東並逐漸減弱。天文台稱，巴威外圍下沉氣流今日會繼續為廣東帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，而高溫亦可能觸發驟雨。天文台預料一道廣闊低壓槽會在隨後數日為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴，又稱活躍西南氣流會在本周後期至下周初為廣東沿岸帶來驟雨。此外，巴威會在未來一兩日橫過華東至黃海一帶並逐漸減弱。