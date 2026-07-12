天氣｜DSE放榜日及前夕料大驟雨狂風雷暴　低壓區會否成熱帶氣旋存大變數

本港天氣繼續酷熱！香港天文台表示，正午時分多處地區氣溫上升至33度左右，預測今日氣溫介乎攝氏29至34度，其中上水今日最高氣溫達35.7度，元朗和打鼓嶺最高亦達35.3度。天文台展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度；隨後兩三日驟雨增多及有狂風雷暴，中學文憑試(DSE)放榜日及前夕，即周二及三雨勢有時頗大，天文台亦預測未來9日均每日有雨。

天文台發出特別天氣提示指，與廣闊低壓槽相關的對流雲團正影響南海中部。預料該低壓槽會在未來一兩日逐漸靠近華南沿岸，低壓槽上可能有低壓區發展，而低壓區是否會進一步發展成熱帶氣旋仍存在相當大的變數。受該低壓系統影響，周二及三廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴，天文台會密切監察其發展及動向。